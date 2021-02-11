Экс-«Виа Гра» в белье доказала, что все еще способна «завести» мужчин (фото)

Артистка попозировала в лифте

Бывшая участница группы «Виа Гра» Миша Романова вызвала фурор пикантным фото. В своем Инстаграме 30-летняя исполнительница опубликовала эротическую фотографию, на которой позировала в лифте. В кадре звезда появилась только в красном кожаном плаще и белье. Артистка засветила длинные стройные ножки.

Свой лук знаменитость дополнила ярким макияжем, аксессуарами и изящными босоножками.

«В городе объявлено штормовое предупреждение. Новости о снегопадах хочу разбавить своей горячей фоткой», - написала артистка.

Фотография вызвала ажиотаж среди пользователей. В комментариях юзеры не скупились на комплименты.

Ранее «Скотч» рассказывал о знаменитой модели плюс-сайз Эшли Грэм, которая занимается незащищенным сексом ради эксперимента.

По словам модели, она готова прямо сейчас забеременеть второй раз, однако поскольку она продолжает кормить сына грудью, то это маловероятно.