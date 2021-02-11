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    Шоу-биз

    Экс-«Виа Гра» в белье доказала, что все еще способна «завести» мужчин (фото)

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    <p>Певица Миша Романова в кожаном плаще похвасталась длинными ножками</p> <div></div> - Экс-«Виа Гра» в белье доказала, что все еще способна «завести» мужчин (фото)

    Певица Миша Романова в кожаном плаще похвасталась длинными ножками

    instagram.com/misharomanova/

    Артистка попозировала в лифте

    Бывшая участница группы «Виа Гра» Миша Романова вызвала фурор пикантным фото. В своем Инстаграме 30-летняя исполнительница опубликовала эротическую фотографию, на которой позировала в лифте. В кадре звезда появилась только в красном кожаном плаще и белье. Артистка засветила длинные стройные ножки.

    Свой лук знаменитость дополнила ярким макияжем, аксессуарами и изящными босоножками.

    «В городе объявлено штормовое предупреждение. Новости о снегопадах хочу разбавить своей горячей фоткой», - написала артистка.

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    Экс-«Виа Гра» в белье доказала, что все еще способна «завести» мужчин (фото)
    Экс-«Виа Гра» в белье доказала, что все еще способна «завести» мужчин (фото)
    instagram.com/misharomanova/

    Фотография вызвала ажиотаж среди пользователей. В комментариях юзеры не скупились на комплименты.

    Ранее «Скотч» рассказывал о знаменитой модели плюс-сайз Эшли Грэм, которая занимается незащищенным сексом ради эксперимента.

    По словам модели, она готова прямо сейчас забеременеть второй раз, однако поскольку она продолжает кормить сына грудью, то это маловероятно.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес
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