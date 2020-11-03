Красота требует жертв? Какие процедуры делали женщины в прошлом веке (фото)

Раньше эти пытки были достаточно популярными

Ради красоты женщины часто готовы к различным экспериментам и даже неприятным процедурам.

Хотя современные средства позволяют безболезненно ухаживать за собственным телом и релаксировать от процессов.

А вот в прошлом веке красота действительно требовала жертв.

В Bored Panda собрали подборку бьюти-процедур, на которые решались тогдашние красавицы.

И хотя сейчас это кажется очень странным, раньше они были достаточно популярными.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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