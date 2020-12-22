Самые смешные анкеты с сайтов знакомств: подборка курьезных фото

Когда у девушки крутое чувство юмора

Прекрасное чувство юмора — это отличительная черта, которая помогает людям во всех сферах жизни. Взять те же сайты знакомств, на которых сидят миллионы человек. Анкеты людей, у которых все хорошо с чувством юмора, всегда выделяются и привлекают внимание.

Собрали для вас забавные анкеты девушек, которые рассмешили соцсети своими шутками.

Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube.