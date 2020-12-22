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    Курьез

    Самые смешные анкеты с сайтов знакомств: подборка курьезных фото

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    Самые смешные анкеты с сайтов знакомств: подборка курьезных фото

    Когда у девушки крутое чувство юмора

    Прекрасное чувство юмора — это отличительная черта, которая помогает людям во всех сферах жизни. Взять те же сайты знакомств, на которых сидят миллионы человек. Анкеты людей, у которых все хорошо с чувством юмора, всегда выделяются и привлекают внимание.

    Собрали для вас забавные анкеты девушек, которые рассмешили соцсети своими шутками.

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    Самые смешные анкеты с сайтов знакомств: подборка курьезных фото
    Самые смешные анкеты с сайтов знакомств: подборка курьезных фото
    Самые смешные анкеты с сайтов знакомств: подборка курьезных фото
    Самые смешные анкеты с сайтов знакомств: подборка курьезных фото
    Самые смешные анкеты с сайтов знакомств: подборка курьезных фото
    Самые смешные анкеты с сайтов знакомств: подборка курьезных фото
    Самые смешные анкеты с сайтов знакомств: подборка курьезных фото
    Самые смешные анкеты с сайтов знакомств: подборка курьезных фото

    Ранее «Скотч», сообщал, что новый клип режиссера Германа Ненова для спровоцировал скандал.

    Дело в том, что в новом клипе Ирины Билык на песню «Я умею любить» снялся актер Андрей Уткин, который известен ролями в американском гей-порно. В частности на это обратил внимание блогер BespaLov в своем обзоре на YouTube. 

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    Теги: скандал актер YouTube
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