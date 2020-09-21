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    Курьез

    Считающий себя собакой кот стал звездой соцсетей: курьезные фото

    • Розсилка
    Считающий себя собакой кот стал звездой соцсетей: курьезные фото

    Кот по кличке Кики из Японии, около года назад ставший частью банды из трех сиба-ину, теперь считает себя одним из псов

    Часто люди, которые длительное время живут вместе, становятся похожи друг на друга во всем, начиная с привычек и заканчивая характером. Оказывается, что это правило распространяется и на братьев наших меньших. Так, кот по кличке Кики из Японии, около года назад ставший частью банды из трех сиба-ину, теперь считает себя одним из псов. Пушистый так быстро влился в собачью семью, что те даже не и заметили шпиона в своих рядах.

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    Считающий себя собакой кот стал звездой соцсетей: курьезные фото
    Считающий себя собакой кот стал звездой соцсетей: курьезные фото
    Считающий себя собакой кот стал звездой соцсетей: курьезные фото
    Считающий себя собакой кот стал звездой соцсетей: курьезные фото
    Считающий себя собакой кот стал звездой соцсетей: курьезные фото
    Считающий себя собакой кот стал звездой соцсетей: курьезные фото
    Считающий себя собакой кот стал звездой соцсетей: курьезные фото
    Считающий себя собакой кот стал звездой соцсетей: курьезные фото
    Считающий себя собакой кот стал звездой соцсетей: курьезные фото
    Считающий себя собакой кот стал звездой соцсетей: курьезные фото
    Считающий себя собакой кот стал звездой соцсетей: курьезные фото
    Считающий себя собакой кот стал звездой соцсетей: курьезные фото

    «Мой муж очень долго не хотел заводить кошек, потому что считал себя собачником. Но киса была моей заветной мечтой, поэтому вскоре он сдался. Единственное, за что мы переживали: получится ли у кота подружиться с нашими собаками», — рассказала хозяйка питомцев.

    К счастью, волнения супружеской пары были напрасными, Кики в короткие сроки стал «своим» среди собак, а вскоре начал во всем повторять за своими старшими братьям.

    Чтобы запечатлеть трогательные отношения питомцев, японка завела Instagram-аккаунт, на который в данный момент подписано более 187 тысяч человек.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото 
    фотография курьез животные
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