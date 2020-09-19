Эти собаки-бунтари считают, что правила созданы для того, чтобы их нарушать



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эти собаки-бунтари и их проделки точно поднимут вам настроение

В отличие от хитрых кошек, собаки если и делают гадости, то только лишь потому, что им стало ужасно скучно. Хотя, возможно, псов из нашей подборки воспитывали коты, ведь они ставят себя выше людей и правил, которые нарушают. Эти собаки-бунтари и их проделки точно поднимут вам настроение!

«Бульдоги, решившие, что кровать нужна не для сна», «А эта собака уверена, что средства женской гигиены можно использовать как подушки для жевания», «Обнаружила, что мой пес прогрыз дыру в одеяле», Цирковой номер «Появление собаки из потолка». Автор: очень плохой мальчик», «Он решил, что достаточно силен, чтобы бросить вызов дикобразу», - комментируют фото пользователи сети.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.