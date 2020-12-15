Семья из США отказалась от елок и вот уже 60 лет делает новогодние деревья изо льда (фото)

Ни одно живое растение не пострадало

В середине прошлого века Вирли и Мейбел Уил заметили, как красиво переливаются на солнце льдинки, свисающие с веток деревьев. Тогда у них в головах появилась идея, которая до сих пор радует и их потомков, и всю округу.

В 1961-м Уил решила попробовать заморозить все дерево целиком и посмотреть, получится ли из этого что-то интересное. Из ближайшего водоема они начали таскать ведра с холодной водой и обливали ей ветки. В последние ведра добавляли краску, чтобы ледяная елочка выглядела порадостнее.

С тех пор прошло почти 60 лет, но семья Уилов до сих пор каждый год ждет зимы, чтобы скорее сделать ледяное новогоднее дерево. Правда, технологии изменились. Теперь для создания они используют деревянный каркас и засохшие ветви, которые они нашли в лесу. Так что можно быть спокойными — ни одно живое растение не пострадало.

Кроме того, получается возвести «елочку» далеко не каждый год. Из-за того что температура в Индиане, США, даже зимой редко опускается до необходимого нуля, приходится довольствоваться только воспоминаниями и фотографиями прошлых лет. Судя по публикациям в группе Facebook Veal's Ice Tree, так произошло в последний сезон 2019–2020. Остается надеяться, что в эту зиму все пойдет по плану и Уилы порадуют соседей ледяной красотой.

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