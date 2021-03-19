  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус
    Шоу-биз

    Шэрон Стоун обманом уговорили сняться в самой знаменитой сцене «Основного инстинкта»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Американская актриса Шэрон Стоун - Шэрон Стоун обманом уговорили сняться в самой знаменитой сцене «Основного инстинкта»
    Американская актриса Шэрон Стоун
    Кадр: фильм «Основной инстинкт»

    Затем Стоун задумалась, как бы она сама поступила на месте режиссера, а также над тем, как сильно она боролась за роль в этом проекте

    Американская актриса Шэрон Стоун рассказала, как ее обманом уговорили сняться в культовой сцене в фильме Пола Верховена «Основной инстинкт». Об этом сообщает Vanity Fair.

    Речь идет об эпизоде, в котором главная героиня находится на допросе без нижнего белья и перекидывает ногу на ногу. По словам звезды, участники съемочной команды попросили ее снять трусы, убедив ее, что белый цвет отражает свет, из-за чего в кадре будет видно ее белье.

    Во время первого просмотра ленты артистка увидела, что на экране видны ее половые органы. Возмущенная Стоун ударила Верховена по лицу и позвонила своему адвокату Марти Сингеру.

    «Марти сказал мне, что они не могут выпустить этот фильм в таком виде, что я могу получить судебный запрет. В то время это давало фильму рейтинг X», — рассказала актриса.

    Затем Стоун задумалась, как бы она сама поступила на месте режиссера, а также над тем, как сильно она боролась за роль в этом проекте. В итоге она разрешила оставить провокационную сцену, объяснив, что это было правильно для фильма и для героини.

    Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

    По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

    «Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.

    Читайте также: Чернокожая трансгендерная модель впервые снялась для спортивного глянца (фото)
    Теги: знаменитости кино шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies