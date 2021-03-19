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    Украинской телеведущей сделали предложение прямо на сцене (фото)

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    Телеведущая Леся Никитюк - Украинской телеведущей сделали предложение прямо на сцене (фото)
    Телеведущая Леся Никитюк
    instagram.com/lesia_nikituk/

    Два года назад артистка рассталась со своим возлюбленным, с которым планировала свадьбу

    Лесе Никитюк сделали предложение руки и сердца прямо на сцене - волнующий момент произошел после выступления 33-летней знаменитой украинской ведущей на третьем эпизоде проекта «Липсинк батл».

    Трогательное фото признания опубликовано на Facebook-странице телеканала «1+1».

    Леди Ле принимала участие в шоу в образе певицы Адель, лауреата 15 премий Грэмми. Перевоплотившись в легендарную британскую артистку, Никитюк исполнила ее хит Hello.

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    Украинской телеведущей сделали предложение прямо на сцене (фото)
    Украинской телеведущей сделали предложение прямо на сцене (фото)

    Соперником телеведущей на пародийном телешоу, в котором известные личности перевоплощаются и поют песни популярных артистов, стал Павел Зибров, который появился в роли Фредди Меркьюри.

    Несмотря на бушующие страсти на «баттле» звезд, после выступления Никитюк ждал ошеломительный сюрприз - признание в любви на сцене на глазах у зрителей и просто перед камерами.

    Напомним, что Леся Никитюк два года назад рассталась со своим возлюбленным, с которым планировала свадьбу. Также телеведущая призналась, что одной из основных причин тяжелых отношений с мужчинами является ее публичность.

    Ранее «Скотч» сообщал, что популярная украинская певица откровенно призналась, что у нее нет табу в сексе.

    По словам Каминской, у каждого есть своя мера распущенности. Певица отметила, что она очень раскрепощена в плане интима.

    «Для меня нет табу. Я не знаю, что для тебя 100%, Слава», - кокетливо сказала звезда.

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    Теги: знаменитости Леся Никитюк телеведущая
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