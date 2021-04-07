Странные находки из мужских уборных, вызывающих недоумение и смех. Подборка курьезных фото

Самые забавные мы собрали для вас в этом материале

Ванная комната является неотъемлемой частью любого дома и может многое рассказать о его хозяине. Так, пользовательница Twitter Джоди Грейс опубликовала снимок из туалета своего парня, на котором изображен странный механизм «ершик плюс расческа». Девушка попросила интернет-пользователей поделиться самыми странными находками из мужских уборных.

Пост Джоди стал вирусным, набрав более 60 тысяч лайков и сотни комментариев. Самые забавные мы собрали для вас в этом материале.

«Дамы, расскажите о самых неожиданных находках из мужских уборных. Я начну», «Это самое странное, что мне доводилось видеть в мужском туалете», «Ничего особенного, просто коробки с хлопьями в тумбочке в уборной», «Сомнительный лайфхак», «Для преданных фанатов», - шутят в комментариях пользователи сети.

Ранее «Скотч» показывал подборку невинных детских рисунков, которые слегка озадачили взрослых.

Иногда дети говорят и спрашивают такие вещи, что взрослые теряют дар речи, но когда дело доходит до рисунков, то там дела могут обстоять еще хуже. Наивная детская непосредственность позволяет детям творить, не задумываясь над тем, что могут увидеть взрослые в их рисунках.