Так выглядит Армагеддон. Блогер поджег шар из 42 тыс. спичек

Видео горящего шара из спичек приобрело вирусную популярность

Одержимый блогер wallacemk задался слегка безумной, как может показаться на первый взгляд, идеей создать шар, который бы состоял полностью из спичек. При этом все они были бы плотно склеены между собой и повернуты головками наружу. В общей сложности на все необходимые материалы у него ушло около $500 и 10 месяцев работы. В результате для создания



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Шар из спичек

Видео горящего шара из спичек приобрело вирусную популярность

Одержимый блогер wallacemk задался слегка безумной, как может показаться на первый взгляд, идеей создать шар, который бы состоял полностью из спичек. При этом все они были бы плотно склеены между собой и повернуты головками наружу.

В общей сложности на все необходимые материалы у него ушло около $500 и 10 месяцев работы. В результате для создания шара потребовалось около 42 тыс. спичек.

Наиболее непростой задачей, как оказалось, было аккуратное склеивание спичек между собой. Ведь если бы клей попал на головку спички – она бы не смогла загореться.

По завершении этого нелегкого труда блогер отнес шар в парк, подвесил дереве и поджег. Процесс стремительного возгорания был снят на видео. В комментария многие назвали этот шар «Армагеддоном», «адским метеоритом» и «огненным астероидом». Правда, нашлись и такие, кто весьма цинично отнесся к изобретению парня, отметив, что такое шоу не стоило затраченных усилий.

Джерело: boredpanda.com