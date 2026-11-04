Спортивна комедія «Король гольфу» з Овеном Вілсоном: чого чекати від другого сезону

Зірка гольфу Прайс Кегілл спробує повернутися у професійний спорт та зіткнеться з новими викликами

Сьогодні, 4 листопада, на Apple TV відбудеться прем’єра другого сезону серіалу «Король гольфу» з Овеном Вілсоном у головній ролі. Це продовження історії колишнього гольфіста та талановитого підлітка, які разом намагаються потрапити у професійний гольф. Більше подробиць про цей серіал дізнавайтеся у матеріалі «Главкома» про головні серіальні прем’єри листопада 2026 року.

Інтерактивний зміст

Перший сезону «Король гольфу»

Дата виходу: 4 листопада 2026 року

4 листопада 2026 року Платформа: Apple TV

Apple TV Жанр: спортивна комедія, драма

спортивна комедія, драма У ролях: Овен Вілсон, Пітер Дейґер, Марк Марон, Маріана Тревіньйо, Ліллі Кей, Джуді Ґрір, Тімоті Оліфант

У першому сезоні серіалу «Король гольфу» сюжет розгорнувся навколо головного героя, колишнього професійного гольфіста Прайса Кегілла, який втратив свою успішну карʼєру через низку невдач.

Однак 17-річний підліток Санті Вілер став справжнім спасінням для Прайса Кегілла. Хлопець мав здібності до гольфу, однак через сімейні проблеми та невпевненість не міг розкрити свій потенціал. Після зустрічі раніше відомого гольфіста та перспективного юнака Прайс, Санті, його мати Олена та колишній помічник гольфіста Міттс об’єдналися й вирушили на турніри американськими гольф-клубами, що стало головною сюжетною лінією серіалу.

Сюжет другого сезону серіалу «Король гольфу»

У другому новому сезоні серіалу «Король гольфу» до головної ролі гольфіста Прайса Кегілла повернеться голлівудський актор Овен Вілсон. Йому доведеться навчитися демонструвати стабільні результати, адже одного таланту для успіху у великому професійному спорті недостатньо. Водночас Прайс вирішить повернутися на поле як гравець. Його колишній суперник Кларк Росс, роль якого виконує Тімоті Оліфант, неочікувано змусить його спробувати знову вибороти своє місце у професійному гольфі.

«Король гольфу». Офіційний трейлер

Творці та зіркові гості «Король гольфу»

Головним сценаристом, продюсером та шоушаннером серіалу «Король гольфу» залишається Джейсон Келлер, який також відомий роботою над фільмами «Форд проти Феррарі» та «План втечі». Головний актор серіалу Овен Вілсон також долучився до проєкту як виконавчий продюсер.

У нових серіях з’являться представники професійного гольфу. Зокрема, спортивні коментатори Джим Нанц і Тревор Іммельман. До серіалу також долучилися гольф-блогери Метт Шарфф і Ден Рапапорт. Другий сезон «Король гольфу» матиме десять епізодів. Перші дві серії вийдуть 4 листопада на Apple TV, а наступні транслюватимуть щосереди. Остання серія очікується 30 грудня.

Актори серіалу «Король гольфу»

Овен Вілсон

Голлівудський актор Овен Вілсон другий сезон поспіль грає головного героя серіалу «Король гольфу», колишнього професійного гольфіста Прайса Кегілла. Актор відомий за комедіями «Непрохані гості», «Зразковий самець», «Марлі та я», фільмом «Північ у Парижі» та серіалом «Локі».

Пітер Дагер

Овен Вілсон та Пітер Дейґер зіграли головні ролі у серіалі «Король гольфу» фото: Іnstagram.com/appletv

Пітер Дагер виконав роль підлітка Санті Вілера. Він також знімався у фільмі «Астрал: Червоні двері» та серіалі «Усе американське: Повернення додому».

Марк Марон

Американський комік і актор Марк Марон зіграв давнього друга Прайса Міттса. Він відомий за серіалом фільмом «Джокер».

Ліллі Кей

Ліллі Кей грає працівницю гольф-клубу Крістіну «Зеро» Даффі фото: Іnstagram.com/appletv

Американська акторка Ліллі Кей грає працівницю гольф-клубу Крістіну «Зеро» Даффі. Вона відома за серіалами «Єллоустоун» та «Ваша честь».

Джуді Ґрір

Американській акторці Джуді Ґрір дісталася роль колишньої дружини Прайса Амбер-Лінн. Акторка відома за стрічками «13 на 30», «Людина-мураха» та «Гелловін».

Тімоті Оліфант

Американський актор Тімоті Оліфант у серіалі «Король гольфу» грає колишнього партнера Прайса по гольфу та його суперника Кларка Росса. Актор відомий за серіалами «Правосуддя», «Дедвуд», «Санта-Кларита Діт» та «Мандалорець».

Нагадаємо, у вересні стартував другий сезон спортивної комедії «Чед Паверс». Квотербек, який вирішив відновити свою карʼєру після гучної поразки, знову спробував стати зіркою американського футболу, однак під чужим імʼям. Головну подвійну роль подвійну роль Расса Голлідея та Чеда Паверса зіграв актор Глен Пауелл.