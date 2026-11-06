Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button
1717-й день війни
Операція «Карфаген»
Мирні переговори
Енергетична тривога
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Волочкова закликала владу РФ відправити свого ексдиректора на війну проти України

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Волочкова поплакалася у мережі на свого колишнього концертного директора
фото: Іnstagram.com/volochkova_art

Волочкова втрапила у курйоз через незнання законів

Російська балерина Анастасія Волочкова заявила, що її колишньому директору Максиму Ніколаєву місце на так званому СВО. Артистка публічно закликала російську владу звернути увагу на свого експідлеглого. Про це пише «Главком» із посиланням на допис росіянки в Instagram.

Анастасія Волочкова звинуватила Максима Ніколаєва у плітках. На її думку, чоловік має опинитися в російській армії та відправитися на війну проти України. Балерина вважає, що участь у кривавій війні серед окупантів, які вбивають цивільне населення України, є гідним покаранням для її колишнього директора. «Я виконую свій професійний обов’язок на сценах Росії протягом 30 років. Щодо цього пришмандьолка Максима… Його місце не в плітках, а в армії та на СВО! Де військкомат? У нього призовний вік. Зверніть увагу! Пліткарям місце в армії та на СВО», – видала росіянка.

Водночас російські ЗМІ присоромили Волочкову за незнання російських законів. Річ у тім, що Максиму Ніколаєву нині 33 роки, тоді як призовний вік у РФ становить від 18 до 30 років.

Волочкова закликала владу РФ відправити свого ексдиректора на війну проти України фото 1
фото: Іnstagram.com/volochkova_art

Як відомо, Волочкова пожалілася, що Ніколаєв зрадив її під час їхньої співпраці. Зокрема, не виконував належно своїх обов'язків, втручався в її особисті справи тощо. Водночас вона зауважила, що взяла його на роботу з жалю.

«Я передала кермо влади людині, яку вважала другом. Він взяв у організатора мого концерту в Краснодарі більше грошей, ніж було домовлено, хоча мені гонорар навіть не виплатили! Я тебе на Мальдіви відвезла безкоштовно? Відвезла. Ти там селфі робив, хвалився. Як тобі не соромно?», – заявляла росіянка.

До слова, на війні проти України помер російський актор-окупант Єфим Старцев. Артист був відомим актором серіалів у РФ, однак обрав відправитися воювати проти України та долучитися до так званого «СВО». Зірку російських серіалів поховали у Санкт-Петербурзі. 

Читайте також:

Теги: росія війна гумор балет росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Маяк, що згас: як Трамп знищив репутацію Америки
10 жовтня, 19:06
Люди ховаються в метро в Києві під час повітряної тривоги
Посттравматичний стресовий розлад: як війна впливає на психіку українців
9 жовтня, 21:00
Німеччина підтримує позицію України, яка готова долучитися до припинення атак
«Росія повинна зробити перший крок»: Берлін закликав РФ припинити удари
14 жовтня, 05:05
Україна розпочала операцію M&M's, мета якої – паралізувати роботу московських аеропортів
Україна готує авіаколапс у Москві? The Atlantic розкрив деталі операції
15 жовтня, 18:48
на місці працюють відповідні служби
Росія зруйнувала торговельний центр Metro на Рівненщині
21 жовтня, 15:49
Астрологія з гумором на 24 жовтня 2026 року
Субота вимагає відпочинку, але домашні справи мають інші плани: гумористичний гороскоп на 24 жовтня 2026 року
23 жовтня, 21:00
Російський безпілотник влучив у складську будівлю підприємства
Рятувальники показали наслідки російського удару по Харківщині
24 жовтня, 23:23
За словами Мерца, гарантії безпеки мають стати частиною мирних домовленостей
Канцлер Німеччини анонсував гарантії безпеки для України
3 листопада, 15:39
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 12 449 танків
Втрати ворога станом на 29 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
29 жовтня, 06:43

Шоу-біз

Волочкова закликала владу РФ відправити свого ексдиректора на війну проти України
Волочкова закликала владу РФ відправити свого ексдиректора на війну проти України
Голлівудський актор емоційно відреагував на удар РФ по Комишувасі
Голлівудський актор емоційно відреагував на удар РФ по Комишувасі
«Впав на милицях». Син Валентини Хамайко переніс повторну операцію
«Впав на милицях». Син Валентини Хамайко переніс повторну операцію
Макс Барських завершив багаторічну співпрацю з Аланом Бадоєвим
Макс Барських завершив багаторічну співпрацю з Аланом Бадоєвим
Вєрка Сердючка заспівала хіт 20-річної давнини (відео)
Вєрка Сердючка заспівала хіт 20-річної давнини (відео)
«Дивлюся із захопленням». Олена Мозгова показала архівні фото з мамою-красунею
«Дивлюся із захопленням». Олена Мозгова показала архівні фото з мамою-красунею

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 листопада 2026
150K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
96K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
71K
Кремль заявив про налагодження діалогу між українським і російським омбудсменами
53K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

В Україні до 10°, місцями дощитиме: погода на 6 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
Яке релігійне свято відзначається 6 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
В Україні до 9°, прийшло похолодання: погода на 5 листопада 2026 року
Вчора, 06:14
Яке релігійне свято відзначається 5 листопада 2026: традиції та молитва
4 листопада, 22:00
День залізничника України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 листопада, 07:45
В Україні до 10°, у деяких областях дощитиме: погода на 4 листопада 2026 року
4 листопада, 05:56

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua