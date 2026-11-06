Волочкова закликала владу РФ відправити свого ексдиректора на війну проти України

Волочкова втрапила у курйоз через незнання законів

Російська балерина Анастасія Волочкова заявила, що її колишньому директору Максиму Ніколаєву місце на так званому СВО. Артистка публічно закликала російську владу звернути увагу на свого експідлеглого. Про це пише «Главком» із посиланням на допис росіянки в Instagram.

Анастасія Волочкова звинуватила Максима Ніколаєва у плітках. На її думку, чоловік має опинитися в російській армії та відправитися на війну проти України. Балерина вважає, що участь у кривавій війні серед окупантів, які вбивають цивільне населення України, є гідним покаранням для її колишнього директора. «Я виконую свій професійний обов’язок на сценах Росії протягом 30 років. Щодо цього пришмандьолка Максима… Його місце не в плітках, а в армії та на СВО! Де військкомат? У нього призовний вік. Зверніть увагу! Пліткарям місце в армії та на СВО», – видала росіянка.

Водночас російські ЗМІ присоромили Волочкову за незнання російських законів. Річ у тім, що Максиму Ніколаєву нині 33 роки, тоді як призовний вік у РФ становить від 18 до 30 років.

Як відомо, Волочкова пожалілася, що Ніколаєв зрадив її під час їхньої співпраці. Зокрема, не виконував належно своїх обов'язків, втручався в її особисті справи тощо. Водночас вона зауважила, що взяла його на роботу з жалю.

«Я передала кермо влади людині, яку вважала другом. Він взяв у організатора мого концерту в Краснодарі більше грошей, ніж було домовлено, хоча мені гонорар навіть не виплатили! Я тебе на Мальдіви відвезла безкоштовно? Відвезла. Ти там селфі робив, хвалився. Як тобі не соромно?», – заявляла росіянка.

До слова, на війні проти України помер російський актор-окупант Єфим Старцев. Артист був відомим актором серіалів у РФ, однак обрав відправитися воювати проти України та долучитися до так званого «СВО». Зірку російських серіалів поховали у Санкт-Петербурзі.