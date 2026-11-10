Нардепка Грішина не потрапила до Верховної Ради через собаку (фото)
Депутати підтримали Юлію Грішину
Нардепку та заступницю голови фракції «Слуга народу» Юлію Грішину не допустили до роботи у Комітеті Верховної Ради зі своєю домашньою улюбленицею. Цим депутатка поділилася у своєму блозі у Facebook, пише «Главком».
За словами Юлії Грішиної, вона зіштовхнулася з «жорстокими правилами життя» у Верховній Раді. Їй не дозволили взяти свою собаку Мішель із собою на роботу. Юлія Гіришина є членкинею Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. «Жорстокі правила життя. Мішель до роботи в Комітетах ВРУ не допустили. Нічого, знайдемо інше місце», – зазначила нардепка.
Юлія Грішина також звернулася до своєї аудиторії з питанням, куди ж дівати тварин під час роботи. «А ви брали колись із собою на роботу тварин? Не всі з них витримують перебування вдома на самоті під час обстрілів…» – написала Грішина.
У коментарях на питання нардепки відгукнулися її колеги та інші користувачі. Депутатка Анастасія Шептіфрац розповіла, що колись ходила до комітету Верховної Ради зі своїм котом: «Я колись, до війни, з котом навіть потрапила в комітет».
Тоді ж народна депутатка Таміла Ташева пообіцяла дати Юлії Грішині пораду, як потрапити до Ради із собакою: «Завтра дам тобі підказки».
Водночас народна депутатка Лариса Білозір пожартувала, зауваживши, що собаці Грішиної не варто відвідувати Верховну Раду, аби вберегтися від стресу: «Можливо, то й добре, для Мішель! Навіщо їй ті стреси!»
Інші користувачі розповіли, що неодноразово брали своїх улюбленців на роботу та навіть до суду:
- «У нас в офісі, хоч і не дуже дозволено, проте пускають і усі раді».
- «Так, ходила в суд навіть зі своїм песиком».
- «Так, я в офіс їжджу разом зі своїми собанями. Їх всі люблять там, вітаються спочатку з ними, а потім зі мною».
Нагадаємо, колишній народний депутат України, нині військовий Олег Ляшко поділився світлиною з «найкращими друзями». Ляшко опублікував фото, де він сидить поруч із собаками, яких, схоже, пустили до військових зігрітися. Своє фото із чотирилапими екснардеп підписав: «З найкращими друзями».
До слова, народного депутата Георгія Мазурашу покусали собакипід час пробіжки парком. За словами депутата, у парку, де він бігав, жінка вигулювала двох вівчарок, однак вони були без намордника та повідця. Тоді ж пес напав на нардепа.
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