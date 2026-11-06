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Арахамія здивував вишуканим образом у Білому домі (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Давид Арахамія виступив з промовою у Білому домі
фото: кадр з відео

Давид Арахамія неочікувано змінив стиль

Голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія відійшов від свого стилю та показався у Білому домі у костюмі. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Дмитра Лубінця у Facebook.

Під час зустрічі української та російської делегацій у Білому домі Давид Арахамія зʼявився у костюмі. Здебільшого депутат зʼявляється на публіці у вільному та спортивному одязі.

Давид Арахамія надає перевагу вільному стилю в одязі
Давид Арахамія надає перевагу вільному стилю в одязі
фото з відкритих джерел

Нардепа можна побачити у Верховній Раді у футболках, светрах та джинсах різних відтінків. Також нардеп полюбляє світшоти із написами, в яких він зʼявляється в Раді.

Дмитро Лубінець та Давид Арахамія у США
Дмитро Лубінець та Давид Арахамія у США
фото: Дмитро Лубінець/Facebook

Водночас на заході у Білому домі Арахамія зʼявився у чорному діловому костюмі. Він обрав класичний жакет зі штанами, що доповнювала біла сорочка та краватка. Образ довершили лаковане чорне взуття. До слова, Україну в Білому домі також представив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він вбрався у класичний синій костюм з білою сорочкою та сірою краваткою, доповнивши образ чорним взуттям.

Як писав «Главком», українську делегацію на зустрічі з представниками Росії у Білому домі очолив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Також повідомлялося, президент України Володимир Зеленський нагородив першу леді Сполучених Штатів Америки Меланію Трамп орденом княгині Ольги І ступеня. Нагороду присуджено за гуманітарну підтримку України та діяльність, спрямовану на порятунок українських дітей, які постраждали від російської агресії.  Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі у Білому домі подякував першій леді США Меланії Трамп за її особисту участь, сприяння та координацію гуманітарної місії в Олешках та вручив їй орден.

Нагадаємо, народний депутат Давид Арахамія прийшов у футболці з написом «Київський режим» на зустріч із спецпосланцями Трампа Віткоффом і Кушнером. Тоді президент України Володимир Зеленський подарував Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру футболки з написом «Київський режим».

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Теги: Давид Арахамія одяг стиль США

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