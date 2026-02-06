Головна Скотч Курйоз
Нардеп Тищенко показав, що трапилося з ним після відвідин салону краси

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Микола Тищенко висловився про посадовців, які обіймають свої посади для власних здобутків
фото: Николай Тищенко/Facebook

Тищенко похизувався новою зачіскою в соцмережах

Народний депутат Микола Тищенко поділився у мережі своїм перевтіленням після візиту перукарні. Нардеп відзначив роботу своєї майстрині та порівняв це з діяльністю посадовців. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Миколи Тищенка у Facebook.

Депутат поділився світлиною своєї нової зачіски та похвалив роботу свого стиліста: «Як проста ілюстрація – моє фото до та після у мого прекрасного стиліста Ольги. Коли поруч фахівець, то «після» не потребує пояснень».

Водночас у своєму дописі Микола Тищенко висловився про посадовців. Він зазначив що деякі з них обіймають свої посади заради власної вигоди, а не для результатів. «Зараз дуже часто призначають людей, які приходять на посади не заради результату, а заради власних здобутків. Про їхні «реформи» неможливо сказати нічого в форматі якісного «до» та «після» у позитивному сенсі», – написав Тищенко.

Микола Тищенко поділився у мережі своїм перевтіленням після візиту перукарні
Микола Тищенко поділився у мережі своїм перевтіленням після візиту перукарні
скриншот Николай Тищенко/Facebook

Нардеп зауважив що професіонал це не лише «хороший хлопець». «Людина справді на своєму місці, результат буде видно», – додав політик.

Нагадаємо, як у Дніпрі люди у військовій формі та балаклавах напали на колишнього добровольця і бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. На кадрах видно, як чоловік у білій футболці, якого пізніше упізнали, як військового Дмитра Павлова спецпідрозділу Kraken, який знімав на телефон діяльність Тищенка. Виникла суперечка, після чого супроводжуючі нардепа побили чоловіка, попри те, що поруч були його дитина та дружина, та наділи на нього кайданки. 

Також повідомлялося, що у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження. А чинному народному депутату України Миколі Тищенку було повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

