В Одессе пьяная женщина пыталась сорвать концерт Винника



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Инцидент произошел в новогоднюю ночь

Украинский поп-певец Олег Винник – настоящий идол для женской аудитории, который так и манит к себе поклонниц разных поколений.

Так, жительница Одессы, во время выступления Винника в городе на Думской площади в новогоднюю ночь чуть не сорвала концерт артиста. В нетрезвом виде и с матом фанатка пыталась вылезти на сцену к Олегу. Об этом сообщил корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на реестр судебных решений.

Сообщается, что охранникам удалось задержать женщину и доставить ее в Приморский райотдел. Как сказано в реестре судебных решений, женщина замужем, имеет троих детей и работает техником. В суде правонарушительница подтвердила, что действительно поднималась на сцену к Виннику, однако всех обстоятельств ситуации не помнит, так как была пьяна.

Наконец, женщина признала свою вину и получила штраф в размере 435 гривен за нарушение порядка.

Джерело: tsn.ua