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    Курьез

    В Одессе пьяная женщина пыталась сорвать концерт Винника

    • Розсилка
    В Одессе пьяная женщина пыталась сорвать концерт Винника

    Инцидент произошел в новогоднюю ночь

    Украинский поп-певец Олег Винник – настоящий идол для женской аудитории, который так и манит к себе поклонниц разных поколений.

    Так, жительница Одессы, во время выступления Винника в городе на Думской площади в новогоднюю ночь чуть не сорвала концерт артиста. В нетрезвом виде и с матом фанатка пыталась вылезти на сцену к Олегу. Об этом сообщил корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на реестр судебных решений.

    Сообщается, что охранникам удалось задержать женщину и доставить ее в Приморский райотдел. Как сказано в реестре судебных решений, женщина замужем, имеет троих детей и работает техником. В суде правонарушительница подтвердила, что действительно поднималась на сцену к Виннику, однако всех обстоятельств ситуации не помнит, так как была пьяна.

    Наконец, женщина признала свою вину и получила штраф в размере 435 гривен за нарушение порядка.

     

    Джерело: tsn.ua

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