Когда вся красота оказалась всего лишь хромакеем. Курьезные кадры со съемочной площадки

За последние десятилетия примеров накопилось так много, что не коллекционировать их просто невозможно

В 1925 году Ленин назвал кино важнейшим из искусств. С тех пор прошло меньше ста лет, а кинематограф лишь укрепил свои позиции. Вот только разница между фильмами вековой давности и нынешними огромная. Если раньше студиям нужно было строить целые кварталы ради нескольких кадров, сейчас достаточно натянуть на фон хромакей и отдать получившиеся кадры монтажерам. Шедевр готов.

За последние десятилетия примеров накопилось так много, что не коллекционировать их просто невозможно. Так, пользователи Reddit собирают самые впечатляющие примеры использования компьютерной графики в теме Moviesinthemaking ("Фильмы в процессе создания").

Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.