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    Когда вся красота оказалась всего лишь хромакеем. Курьезные кадры со съемочной площадки

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    Когда вся красота оказалась всего лишь хромакеем. Курьезные кадры со съемочной площадки

    За последние десятилетия примеров накопилось так много, что не коллекционировать их просто невозможно

    В 1925 году Ленин назвал кино важнейшим из искусств. С тех пор прошло меньше ста лет, а кинематограф лишь укрепил свои позиции. Вот только разница между фильмами вековой давности и нынешними огромная. Если раньше студиям нужно было строить целые кварталы ради нескольких кадров, сейчас достаточно натянуть на фон хромакей и отдать получившиеся кадры монтажерам. Шедевр готов.

    За последние десятилетия примеров накопилось так много, что не коллекционировать их просто невозможно. Так, пользователи Reddit собирают самые впечатляющие примеры использования компьютерной графики в теме Moviesinthemaking ("Фильмы в процессе создания").

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    Когда вся красота оказалась всего лишь хромакеем. Курьезные кадры со съемочной площадки
    Когда вся красота оказалась всего лишь хромакеем. Курьезные кадры со съемочной площадки
    Когда вся красота оказалась всего лишь хромакеем. Курьезные кадры со съемочной площадки
    Когда вся красота оказалась всего лишь хромакеем. Курьезные кадры со съемочной площадки
    Когда вся красота оказалась всего лишь хромакеем. Курьезные кадры со съемочной площадки
    Когда вся красота оказалась всего лишь хромакеем. Курьезные кадры со съемочной площадки
    Когда вся красота оказалась всего лишь хромакеем. Курьезные кадры со съемочной площадки
    Когда вся красота оказалась всего лишь хромакеем. Курьезные кадры со съемочной площадки
    Когда вся красота оказалась всего лишь хромакеем. Курьезные кадры со съемочной площадки
    Когда вся красота оказалась всего лишь хромакеем. Курьезные кадры со съемочной площадки
    Когда вся красота оказалась всего лишь хромакеем. Курьезные кадры со съемочной площадки
    Когда вся красота оказалась всего лишь хромакеем. Курьезные кадры со съемочной площадки

    Ранее «Скотч» показывал курьезные фото из Техаса, где никто не был готов к рекордно низким температурам.

    Экстремальные погодные условия внесли существенные изменения в жизнь людей, но они стараются не падать духом. Мы собрали для вас фотографии, которые покажут, насколько холодно сейчас в Техасе, жители которого совершенно не привыкли к такой погоде.

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    Теги: кино шутки курьез
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