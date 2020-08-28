Волынского попа прогнали из Софии Киевской за исполнение поп-хита из «Титаника» (видео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мелодия не завершена, но дальше будет, - написал настырный священник

Священник Иван Сидор из Горохова Волынской области исполнил хит австралийской певицы Селин Дион, который стал также главной темой к фильму Джеймса Кэмерона «Титаник».

Кроме того, играл священник на рояле, на котором играла Ирина Билык во время концерта ко Дню независимости Украины. Сообщается, что преподобный так и не сумел доиграть мелодию до конца, потому что пришел охранник и приказал убираться.

«В конце пришел ответственный за рояль и выгнал. Поэтому мелодия не завершена, но дальше будет .. », - написал в своем Фейсбуке Иван Сидор.

Ранее сообщалось, что на концерте ко Дню Независимости использовали песни групп, которые не давали на это согласие

Представители групп «Океан Эльзы», «Бумбокс», и «Тартак» заявили, что не давали разрешение на использование своих песен на концерте «Песенная история современной Украины» ко Дню независимости.