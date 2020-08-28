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    Курьез

    Волынского попа прогнали из Софии Киевской за исполнение поп-хита из «Титаника» (видео)

    • Розсилка
    Волынского попа прогнали из Софии Киевской за исполнение поп-хита из «Титаника» (видео)

    Мелодия не завершена, но дальше будет, - написал настырный священник

    Священник Иван Сидор из Горохова Волынской области исполнил хит австралийской певицы Селин Дион, который стал также главной темой к фильму Джеймса Кэмерона «Титаник».

    Кроме того, играл священник на рояле, на котором играла Ирина Билык во время концерта ко Дню независимости Украины.  Сообщается, что преподобный так и не сумел доиграть мелодию до конца, потому что пришел охранник и приказал убираться.

    «В конце пришел ответственный за рояль и выгнал. Поэтому мелодия не завершена, но дальше будет .. », - написал в своем Фейсбуке Иван Сидор.

    Ранее сообщалось, что на концерте ко Дню Независимости использовали песни групп, которые не давали на это согласие

    Представители групп «Океан Эльзы», «Бумбокс», и «Тартак» заявили, что не давали разрешение на использование своих песен на концерте «Песенная история современной Украины» ко Дню независимости.

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    знаменитости музыка Ирина Билык
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