Селена Гомес удивила фанатов первым за год фото в бикини
Неожиданная публикация удивила фанатов исполнительницы
Американская актриса и певица Селена Гомес впервые за год поделилась откровенной фотографией и порадовала поклонников. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном в сети снимке 28-летняя знаменитость запечатлена в бикини в красно-белую полоску, белой матросской шапке и перчатках в тон. Кадр был сделан во время съемок музыкального клипа на ее новый сингл Ice Cream, записанный совместно с южнокорейской группой Blackpink. «Специальная доставка! Песня и видео Ice Cream выйдут 28 августа», — подписала она пост, который набрал больше 6,5 миллиона лайков.
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Неожиданная публикация удивила фанатов исполнительницы. «Боже, Селена такая горячая!», «Вау, идеальная!», «Боже, ты выглядишь волшебно», «Ура, не могу дождаться!», «Редкая красотка и самая прекрасная женщина», — комментировали они.
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