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    Селена Гомес удивила фанатов первым за год фото в бикини

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    Американская актриса и певица Селена Гомес - Селена Гомес удивила фанатов первым за год фото в бикини
    Американская актриса и певица Селена Гомес

    Неожиданная публикация удивила фанатов исполнительницы

    Американская актриса и певица Селена Гомес впервые за год поделилась откровенной фотографией и порадовала поклонников. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенном в сети снимке 28-летняя знаменитость запечатлена в бикини в красно-белую полоску, белой матросской шапке и перчатках в тон. Кадр был сделан во время съемок музыкального клипа на ее новый сингл Ice Cream, записанный совместно с южнокорейской группой Blackpink. «Специальная доставка! Песня и видео Ice Cream выйдут 28 августа», — подписала она пост, который набрал больше 6,5 миллиона лайков.

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    Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

    Неожиданная публикация удивила фанатов исполнительницы. «Боже, Селена такая горячая!», «Вау, идеальная!», «Боже, ты выглядишь волшебно», «Ура, не могу дождаться!», «Редкая красотка и самая прекрасная женщина», — комментировали они.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Курта Кобейна призналась, что промотала все $11 миллионов, оставленные ее отцом.

    Девочке было всего два года, когда умер ее отец. В различных интервью она признается, что совсем не запомнила его. Однако в Сети все же есть несколько совместных фотографий, судя по которым, гитарист души на чаял в очаровательной светловолосой крохе.

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