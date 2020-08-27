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    Шоу-биз

    62-летняя Мадонна сверкнула длинными ножками в провокационном платье (фото)

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    <p>62-летняя певица Мадонна примерила дерзкий наряд</p> <div></div> - 62-летняя Мадонна сверкнула длинными ножками в провокационном платье (фото)

    62-летняя певица Мадонна примерила дерзкий наряд

    instagram.com/madonna/

    Королева эпатажа устроила откровенную фотосессию в гостиной

    62-летняя американская певица Мадонна предстала в сексуальном образе. Звезда облачилась в шелковое мини платье и черных чулки. Мадонна показала свою естественную привлекательность: она распустила белокурые вьющиеся волосы и надела очки. Поп-дива предпочла отказаться от макияжа.

    Звезда позировала на светлом диване, закинув ногу на ногу.  Многодетная мама выбрала пикантный ракурс, который обнажил упругие бедра и ажурный край резинки чулок.

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    instagram.com/madonna/

    Поклонники восхитились  цветущим внешним видом поп-звезды. «Ты великолепна», «Ты совсем не стареешь», «Отлично выглядишь», «Секс-бомба», «Королева», «Прекрасная фея», - написали фанаты.

    Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Курта Кобейна призналась, что промотала все $11 миллионов, оставленные ее отцом.

    Девочке было всего два года, когда умер ее отец. В различных интервью она признается, что совсем не запомнила его. Однако в Сети все же есть несколько совместных фотографий, судя по которым, гитарист души на чаял в очаровательной светловолосой крохе.

     Читайте также: 62-летняя Мадонна в прозрачном платье показала дочь с мохнатыми подмышками
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