62-летняя Мадонна сверкнула длинными ножками в провокационном платье (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

62-летняя певица Мадонна примерила дерзкий наряд instagram.com/madonna/

Королева эпатажа устроила откровенную фотосессию в гостиной

62-летняя американская певица Мадонна предстала в сексуальном образе. Звезда облачилась в шелковое мини платье и черных чулки. Мадонна показала свою естественную привлекательность: она распустила белокурые вьющиеся волосы и надела очки. Поп-дива предпочла отказаться от макияжа.

Звезда позировала на светлом диване, закинув ногу на ногу. Многодетная мама выбрала пикантный ракурс, который обнажил упругие бедра и ажурный край резинки чулок.

instagram.com/madonna/

Поклонники восхитились цветущим внешним видом поп-звезды. «Ты великолепна», «Ты совсем не стареешь», «Отлично выглядишь», «Секс-бомба», «Королева», «Прекрасная фея», - написали фанаты.

Ранее «Скотч» сообщал, что дочь Курта Кобейна призналась, что промотала все $11 миллионов, оставленные ее отцом.

Девочке было всего два года, когда умер ее отец. В различных интервью она признается, что совсем не запомнила его. Однако в Сети все же есть несколько совместных фотографий, судя по которым, гитарист души на чаял в очаровательной светловолосой крохе.