Забавные фото педагогов, которые рассмешили учеников своей гибкостью и грацией



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Многим учителям приходится принимать диковинные позы, чтобы наклониться к ученической парте

На прошлой неделе пользовательница Twitter под ником Karla_villegas поделилась милым снимком, на котором изображен ее преподаватель по геометрии. На фото мужчина стоит около парты в довольно необычной и забавной позе. Запись Карлы стала вирусной, собрав более 400 тысяч лайков.

Оказалось, что многим учителям приходится принимать диковинные позы, чтобы наклониться к ученической парте. В комментариях к посту множество людей поделились фотографиями своих педагогов, у которых грация находится на 80-ом уровне!

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.