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    Курьез

    Забавные фото педагогов, которые рассмешили учеников своей гибкостью и грацией

    • Розсилка
    Забавные фото педагогов, которые рассмешили учеников своей гибкостью и грацией

    Многим учителям приходится принимать диковинные позы, чтобы наклониться к ученической парте

    На прошлой неделе пользовательница Twitter под ником Karla_villegas поделилась милым снимком, на котором изображен ее преподаватель по геометрии. На фото мужчина стоит около парты в довольно необычной и забавной позе. Запись Карлы стала вирусной, собрав более 400 тысяч лайков.

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    Забавные фото педагогов, которые рассмешили учеников своей гибкостью и грацией
    Забавные фото педагогов, которые рассмешили учеников своей гибкостью и грацией
    Забавные фото педагогов, которые рассмешили учеников своей гибкостью и грацией
    Забавные фото педагогов, которые рассмешили учеников своей гибкостью и грацией
    Забавные фото педагогов, которые рассмешили учеников своей гибкостью и грацией
    Забавные фото педагогов, которые рассмешили учеников своей гибкостью и грацией
    Забавные фото педагогов, которые рассмешили учеников своей гибкостью и грацией
    Забавные фото педагогов, которые рассмешили учеников своей гибкостью и грацией
    Забавные фото педагогов, которые рассмешили учеников своей гибкостью и грацией
    Забавные фото педагогов, которые рассмешили учеников своей гибкостью и грацией
    Забавные фото педагогов, которые рассмешили учеников своей гибкостью и грацией

    Оказалось, что многим учителям приходится принимать диковинные позы, чтобы наклониться к ученической парте. В комментариях к посту множество людей поделились фотографиями своих педагогов, у которых грация находится на 80-ом уровне!

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото

     

    фотография кот животные
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