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    В сеть слили фото из самого дорогого дома России за $80 миллионов

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    <p>Фото: telegram-канал Mash</p> <div></div> - В сеть слили фото из самого дорогого дома России за $80 миллионов

    Фото: telegram-канал Mash

    Интерьеры особняка оформлены в разных стилях с преобладанием дворцового

    Одно из самых дорогих частных домовладений в СНГ и самое дорогое в России — особняк на Рублевке, недавно выставленный на продажу за $80 миллионов. Фотографии дома опубликовал Telegram-канал Mash.

    По информации издания, усадьба принадлежит семье бизнесмена Ары Абрамяна — главы армянской диаспоры России. Появившаяся на рынке недвижимость оформлена на его сына Владислава.

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    В сеть слили фото из самого дорогого дома России за $80 миллионов
    В сеть слили фото из самого дорогого дома России за $80 миллионов
    В сеть слили фото из самого дорогого дома России за $80 миллионов
    В сеть слили фото из самого дорогого дома России за $80 миллионов

    В доме шесть этажей, его общая площадь — свыше тысячи квадратных метров. Внутри, помимо стандартных жилых и нежилых помещений, оборудованы бассейн, спортзал, боулинг, концертный зал, спа-комплекс и мини-гольф под крышей. На участке также есть гостевой коттедж площадью 800 «квадратов».

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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    фотография недвижимость
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