В сеть слили фото из самого дорогого дома России за $80 миллионов



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Фото: telegram-канал Mash

Интерьеры особняка оформлены в разных стилях с преобладанием дворцового

Одно из самых дорогих частных домовладений в СНГ и самое дорогое в России — особняк на Рублевке, недавно выставленный на продажу за $80 миллионов. Фотографии дома опубликовал Telegram-канал Mash.

По информации издания, усадьба принадлежит семье бизнесмена Ары Абрамяна — главы армянской диаспоры России. Появившаяся на рынке недвижимость оформлена на его сына Владислава.

В доме шесть этажей, его общая площадь — свыше тысячи квадратных метров. Внутри, помимо стандартных жилых и нежилых помещений, оборудованы бассейн, спортзал, боулинг, концертный зал, спа-комплекс и мини-гольф под крышей. На участке также есть гостевой коттедж площадью 800 «квадратов».

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