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    Жизнь

    Нидерландский ученый запустил производство «живых гробов» из грибов (фото)

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    Фото:&nbsp;twitter.com/acourseindying - Нидерландский ученый запустил производство «живых гробов» из грибов (фото)
    Фото: twitter.com/acourseindying

    Хендрикс уже изготовил десять таких «живых гробов»

    В Нидерландах ученый из Делфтского технического университета Боб Хендрикс начал выпускать гробы из мицелия — корневой системы грибов, сообщает Dezeen.

    Хендрикс уже изготовил десять таких «живых гробов», на выращивание каждого уходит всего неделя. Разлагаться в нем человеческое тело будет примерно два-три года против более десяти лет в обычном гробу. При этом «живой кокон» активно предотвращает загрязнение почвы токсичными веществами, которые выделяет тело, и создает благоприятные условия для роста новых растений.

    «Мы живем на природном кладбище. Наше поведение не только паразитично, но и недальновидно. Мы превращаем свои организмы в мертвый и загрязняющий материал. Но что, если оставить в них жизнь? «Живой кокон» позволит людям снова стать одним целым с природой и обогатить почву, а не загрязнять ее», — говорит Хендрикс.

    Идея создания таких гробов пришла ученому во время своей прошлогодней выставки, где он представил «живые дома» из мицелия. Тогда к нему подошла девочка и спросила: «Что, если моя бабушка умрет? Могу я просто оставить ее там?» В тот момент Хендрикс решил, что мицелий может создать настоящий круговорот жизни.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

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