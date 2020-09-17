Нидерландский ученый запустил производство «живых гробов» из грибов (фото)



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Фото: twitter.com/acourseindying

Хендрикс уже изготовил десять таких «живых гробов»

В Нидерландах ученый из Делфтского технического университета Боб Хендрикс начал выпускать гробы из мицелия — корневой системы грибов, сообщает Dezeen.

Хендрикс уже изготовил десять таких «живых гробов», на выращивание каждого уходит всего неделя. Разлагаться в нем человеческое тело будет примерно два-три года против более десяти лет в обычном гробу. При этом «живой кокон» активно предотвращает загрязнение почвы токсичными веществами, которые выделяет тело, и создает благоприятные условия для роста новых растений.

First deceased person buried in the ‘Living Cocoon’ in the Netherlands: "The coffin is made of plant roots and mushrooms, which ensure that remains are quickly composted."



More on the living coffin: https://t.co/Argg7y31CWhttps://t.co/0yhBDKPXkd pic.twitter.com/dlIbSnJEqP — A Course in Dying (@acourseindying) September 14, 2020

«Мы живем на природном кладбище. Наше поведение не только паразитично, но и недальновидно. Мы превращаем свои организмы в мертвый и загрязняющий материал. Но что, если оставить в них жизнь? «Живой кокон» позволит людям снова стать одним целым с природой и обогатить почву, а не загрязнять ее», — говорит Хендрикс.

Идея создания таких гробов пришла ученому во время своей прошлогодней выставки, где он представил «живые дома» из мицелия. Тогда к нему подошла девочка и спросила: «Что, если моя бабушка умрет? Могу я просто оставить ее там?» В тот момент Хендрикс решил, что мицелий может создать настоящий круговорот жизни.

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