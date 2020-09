Нидерландский ученый запустил производство «живых гробов» из грибов (фото)

Хендрикс уже изготовил десять таких «живых гробов»

В Нидерландах ученый из Делфтского технического университета Боб Хендрикс начал выпускать гробы из мицелия — корневой системы грибов, сообщает Dezeen.

Хендрикс уже изготовил десять таких «живых гробов», на выращивание каждого уходит всего неделя. Разлагаться в нем человеческое тело будет примерно два-три года против более десяти лет в обычном гробу. При этом «живой кокон» активно предотвращает загрязнение почвы токсичными веществами, которые выделяет тело, и создает благоприятные условия для роста новых растений.

First deceased person buried in the ‘Living Cocoon’ in the Netherlands: "The coffin is made of plant roots and mushrooms, which ensure that remains are quickly composted."



