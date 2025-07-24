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Мешканець Гонконгу став чемпіоном світу з ледацтва

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Денис як педагог-психолог бачить багато людей, які страждають від стресу
фото: Chan Long Hei/The Guardian

Переможець конкурсу хоче проводити майстер-класи з усвідомленості у Гонконгу

У світі з'явився незвичайний чемпіонат Space-Out. Його учасники змагаються в абсолютному байдикуванні. Цього року золотий кубок завоював 38-річний Денис Кван Хонг-Ванг із Гонконгу, який доказав, що просто сидіти – це справжнє мистецтво.

Space-Out – це змагання з усвідомленого ледацтва і неробства, яке відбувається з 2014 року. Учасники повинні 90 хвилин сидіти абсолютно нерухомо, не спати, не розмовляти, не користуватися телефоном, не їсти, не пити, не співати і не танцювати. Переможця визначають за серцевим ритмом – судді кожні 15 хвилин заміряють пульс учасників. Виграє той, у кого він найстабільніший. В інтерв'ю Guardian Денис Кван Хонг-Ванг розповів, як зміг перемогти у цьому незвичайному змаганні, повідомляє «Главком».

«Був спекотний день, захід проводили у торговому центрі, – згадує Денис. – Навколо шуміли глядачі, брало участь близько 100 людей. Кожен сидів на своєму килимку для йоги. Судді постійно підходили вимірювати пульс, і це змушувало нервувати».

Денис зізнається, що з дитинства жив за умов жорсткої конкуренції: «У Гонконгу всі постійно кудись біжать... Це викликало сильний стрес». У 2012 році він почав тренувати усвідомленість, що допомогло йому навчитися контролювати емоції.

«Коли оголосили про завершення конкурсу, мені захотілося посидіти довше. У мене насичене життя – поряд з роботою я навчаюся і маю двох дітей, 11 та 9 років – тому мати такий час було розкішшю, особливо в цьому світі, де наш розум активний цілий день. Часто ми можемо прожити день, а наш розум не заспокоїтися ні на секунду. Я був здивований, коли мене оголосили переможцем. Я розумію, що для багатьох людей сидіти мовчки 90 хвилин було б кошмаром, але мені це було дуже приємно», – коментує Денис Кван Хонг-Ванг.

Денис як педагог-психолог бачить багато людей, які страждають від стресу: «Навички усвідомленості потрібно викладати в школах, особливо в таких містах, як Гонконг. Конкурс Space-Out – чудовий спосіб показати цінність моментів спокою».

Засновник конкурсу, корейський художник Вупсянг, створив його у 2014 році як протест проти культу продуктивності. З того часу змагання проходять по всьому світу кілька разів на рік. Перемога в Space-Out не принесла Денису грошового призу, але дала щось цінніше – визнання важливості вміння бути просто собою. Тепер він планує проводити майстер-класи з усвідомленості у Гонконгу.

Нагадаємо, гурт Coldplay випадково розкрив зраду директора IT-компанії. Непередбачений інцидент на концерті популярного гурту Coldplay спричинив скандал, який викрив подружню невірність генерального директора IT-компанії Astronomer. Під час виступу, на величезному екрані, призначеному для трансляції подій на сцені та реакції публіки, несподівано з'явилося відео, де СЕО був зображений в обіймах з ейчаром (HR-менеджером) його власної компанії.

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Теги: стрес психолог Гонконг конкурс

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