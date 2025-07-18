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Тільки для багатих: стало відоме найдорожче місто у світі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Тільки для багатих: стало відоме найдорожче місто у світі
Сінгапур став одним із найбажаніших міст для мільйонерів
фото із відкритих джерел

Перше місце у рейтингу отримав Сінгапур 

Третій рік поспіль Сінгапур визнано найдорожчим містом світу для проживання заможних людей. Як повідомляє «Главком», про це йдеться у звіті швейцарської банківської групи Julius Baer.

Для складання рейтингу експерти враховували індекс цін на 20 товарів та послуг, яким користуються багаті громадяни. Серед них: дорогі автомобілі, ювелірні вироби, послуги адвокатів та навчання у приватних школах. Також бралося до уваги опитування 360 доларових мільйонерів.

«Кількість доларових мільйонерів в Азії минулого року, за попередніми даними, збільшилася на 5%, до 855 тис.», – йдеться у звіті.

Зазначається, що друге місце у рейтингу посів Лондон, а третє – Гонконг. До п'ятірки найдорожчих міст також увійшли Монако та Цюріх. За ними йдуть Шанхай, Дубай, Нью-Йорк, Париж та Мілан.

Нагадаємо, найзаможніші люди світу дедалі частіше переказують золото в офшори через економічну та геополітичну невизначеність, і Сінгапур стає одним із найпопулярніших із них.

Раніше аналітична платформа Numbeo презентувала оновлений перелік міст світу за якістю життя. Станом на липень 2025 року в оновленому рейтингу міст – 279 позицій.  Трійку лідерів очолюють міста Нідерландів – Гаага, Гронінген та Ейндховен.

До слова, Стамбул встановив світовий рекорд зі зростання цін на оренду житла. Місто побило  рекорд зростання вартості оренди житла за останні п'ять років, випередивши за цим показником колишніх рекордсменів, якими досі були Женева та Нью-Йорк. 

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Теги: Шанхай Гонконг навчання послуги місто Монако Лондон липень Сінгапур

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