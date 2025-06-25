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Прогноз магнітних бур на 25-27 червня: якою буде сонячна активність

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Прогноз магнітних бур на 25-27 червня: якою буде сонячна активність
Активність Сонця з 25 по 27 червня 2025 року
фото з відкритих джерел

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес

«Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні три дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

25 червня

У середу, 25 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 2,1 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

26 червня

У четвер, 26 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 5 (червоний рівень), що відповідає сильним магнітним бурям, здатним впливати на самопочуття та здров'я метеозалежних людей.

27 червня

У п’ятницю, 27 червня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

❗️ Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче:

Що таке магнітна буря

Магнітна буря – явище, викликане регулярними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються у різних напрямках, у тому числі до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітними бурями або сонячними бурями.

Для розрізнення магнітних бурів використовується індекс рівня потужності, відомий як К-індекси. Коливання в частинах від К-індексу 1 до К-індексу 4 вважаються незначними і часто залишаються непоміченими для жителів Землі. Будь-які магнітні бурі, які перевищують К-індекс 5, класифікуються як бурі червоного рівня, які найбільше можуть вплинути на життя людини та призвести до зниження загального самопочуття. Крім того, під час магнітних бур високого рівня, такі джерела зв'язку, як вежі стільникового зв'язку, супутники, радіочастоти та GPRS, можуть зазнати збоїв у роботі. Під час магнітних бур, які досягають К-індексу 7 або 8, можна спостерігати полярні сяйва.

Як магнітні бурі впливають на людей?

Магнітні бурі впливають на атмосферний тиск, через це деякі люди можуть відчувати головний біль, втому та стрес. Не існує спеціальних ліків від магнітних бур, але долаючи симптоми за допомогою звичайних ліків, ви зможете полегшити свій стан.

Як допомогти організму під час магнітних бур?

  • Дотримуватися режиму дня і харчування – повноцінно висипатися, їсти здорову і корисну їжу.
  • Виключити гостре, солоне, жирне, алкоголь, знизити кількість кави.
  • Пити трав’яні чаї та багато води.
  • Здійснювати прогулянки на свіжому повітрі, по можливості – вибратися за місто. Але уникати прямого попадання сонячних променів.
  • Невеликі фізичні навантаження допоможуть поліпшити стан і додадуть бадьорості.
  • Уникати конфліктів, стресових ситуацій.
  • Людям з хронічними захворюваннями рекомендується більше відпочивати, тримати під руками необхідні ліки.
  • Вранці допоможе підбадьоритися контрастний душ, а ввечері розслабитися – ванна.

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Теги: магнітна буря стрес Сонце Планета Земля здоров'я

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