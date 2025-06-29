Штучний інтелект назвав рік смерті Путіна

Батьки президента РФ прожили досить довго – 87 та 88 років, тож саме цей вік штучний інтелект взяв за основу

Штучний інтелект Grok назвав найімовірніший рік, коли російський президент Володимир Путін може померти. Формулюючи відповідь, ШІ опирався на інформацію, яка доступна з відкритих джерел. Як інформує «Главком», запитання штучному інтелекту щодо тривалості життя президента РФ задали журналісти видання «Телеграф».

У своїй відповіді ШІ зазначив, що батьки Путіна прожили досить довго – 87 та 88 років. Тож саме цей вік штучний інтелект взяв за основу.

Зважаючи на зовнішній вигляд російського президента, відсутність підтвердженої інформації щодо критичних захворювань та його спосіб життя, Grok припустив, що Володимир Путін може померти у 2037 році. Тоді йому буде 85 років.

Серед факторів, які можуть трохи скоротити термін життя Путіна порівняно з максимальною генетичною схильністю, штучний інтелект назвав стрес від політичної діяльності та потенційні ризики, зокрема замахи на життя.

Нагадаємо, раніше український генетик, дослідивши ДНК племінника російського диктатора, визначив, до яких хвороб має схильність Путін та його родина.

Раніше голова управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов зазначив, що російський диктатор Володимир Путін хворий на рак та незабаром може померти.

За даними розвідки, Путін досі живий, незважаючи на серйозну недугу, тому що його лікуванням займаються кращі західні лікарі.

Колишній співробітник спецслужби Росії Гліб Каракулов, який втік із країни 2022 року заявив, що Путін дуже хвилюється за своє здоров'я та має параною. За його слова, до 2020 року диктатор дуже часто їздив у закордонні поїздки, а потім сів у бункер. За 13 років роботи Путін скасував через стан здоров'я лише одну чи два відрядження.

22 лютого стало відомо, що стан здоров’я російського диктатора Володимира Путіна щодня погіршується – стався рецедив його серйозного захворювання.

У зв’язку з тим, що Путін дуже послаблений кількома смертельними хворобами, що обмежують працездатність, він активно використовує своїх двійників.