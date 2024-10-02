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Мешканці Гонконгу потерпають від масштабної хвилі кіберзагроз

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Мешканці Гонконгу потерпають від масштабної хвилі кіберзагроз
Кіберзлочинці полюють на жителів Гонконгу
фото із відкритих джерел

У Гонконзі  є великі проблеми із кібербезпекою,  жертви втрачають великі гроші через шахраїв

У Гонконгу різко зросла кількість кіберзагроз: шахрайство із даними, фішинг (вид шахрайства, метою якого є виманювання в довірливих або неуважних користувачів мережі персональних даних клієнтів, – «Главком»)  та шкідливе програмне забезпечення стали найпоширенішими видами атак. Згідно з дослідженням антивірусної компанії Norton, майже половина опитаних жителів Гонконгу (49%) за останні 12 місяців зіткнулася з онлайн-загрозами, що на 9% більше порівняно з попереднім періодом. Про це пише South China Morning Post.

Згідно з опитуванням, шахрайство виявилося найпоширенішою кіберзагрозою: 34% респондентів стали жертвами шахраїв. Дві третини з них зазнали фінансових втрат або втратили час внаслідок атак. На другому місці опинилися фішингові атаки та шкідливе програмне забезпечення, які торкнулися по 28% учасників опитування.

Поліція Гонконгу зафіксувала збільшення фінансових втрат від онлайн-шахрайства на 37% у перші п'ять місяців 2024 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, хоча кількість самих інцидентів зросла менш ніж на один відсоток.

Одним із найбільш резонансних випадків стало затримання десяти осіб у червні цього року. Шахраї, які видавали себе за представників правоохоронних органів материкового Китаю, обманним шляхом викрали у 70-річної бізнес-леді 258 мільйонів гонконгських доларів ($33,2 млн).

У серпні влада Гонконгу, включаючи поліцію та Управління грошового обігу (HKMA), звернулася до 32 банків та 10 операторів платіжних систем з проханням розширити діапазон антифродових оповіщень. Планується, що вони автоматично повідомлятимуть про підозрілі транзакції, здійснені як у відділеннях банків, так і в інтернеті. Також HKMA планує запустити повідомлення на банкоматах до кінця року.

В останні роки онлайн-загрози стали однією з головних проблем для мешканців та організацій Гонконгу. Експерти в галузі кібербезпеки відзначають вразливість міських компаній, оскільки багато з них не мають достатніх знань та інструментів для відстеження загроз.

Крім того, за перші три місяці року поліція зафіксувала зростання кількості ботнет-атак на 44,5% у річному обчисленні. Ці атаки здійснюються за допомогою мережі заражених шкідливих програм комп'ютерів, що дозволяють зловмисникам проводити масштабні кібернапади.

На тлі зростання побоювань уряд Гонконгу планує до кінця року внести на розгляд законопроєкт, спрямований на посилення кібербезпеки критичної інфраструктури. Операторам ключових об'єктів із восьми секторів загрожують величезні штрафи за недостатній захист своїх комп'ютерних систем.

Нагадаємо, хакери з Північної Кореї атакували компанію Diehl Defense, яка виробляє системи ППО Iris-T. ловмисники використали фейкові пропозиції роботи від нібито американських постачальників зброї.

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Теги: шахрайство гроші бізнес поліція влада системи ППО законопроєкт

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