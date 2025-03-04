Гонконзька компанія вирішила продати Штатам порти на Панамському каналі

Бізнесмени стверджують, що з тиском з боку Трампа рішення не пов’язано

Американська компанія BlackRock придбає в межах угоди на 22,8 млрд доларів два порти на Панамському каналі, шо належать компанії з Гонконгу Hutchison Ports. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Hutchison Ports продасть бізнес консорціуму, до складу якого входять фірми BlackRock, Global Infrastructure Partners та Terminal Investment Limited. Загалом група отримає 90% акцій компанії, яка володіє та керує двома портами в Панамі.

Також угода включає 80% частки дочірніх компаній Hutchison, що управляють 43 портами у 23 країнах, серед яких Велика Британія й Німеччина.

Водночас у Hutchison заявили, що угода має «суто комерційний характер і не пов’язана з останніми політичними новинами щодо панамських портів». Загалом компанія планує отримати 19 млрд доларів. Ця сума також включає погашення деяких позик акціонерам.

За даними Financial Times, корпорацію Hutchison контролює сім’я китайського мільярдера Лі Кашина, яка є однією з найбагатших в Азії.

Уперше Hutchison Ports отримала концесію на експлуатацію двох портів на Панамському каналі у 1997 році. Того самого року Велика Британія повернула Гонконг під владу Китаю. У 2021-му договори щодо цих портів були продовжені.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі з президентом Панами Хосе Раулем Муліно попереджав, що Вашингтон «вживатиме заходів», якщо Панама не позбудеться впливу Китаю.

А президент США Дональд Трамп під час інавгурації 20 січня заявив, що Сполучені Штати «повернуть» собі Панамський канал.

Панамський канал, що з’єднує Атлантичний та Тихий океани, США почали будувати ще у 1904 році. Проєкт був завершений у 1914-му, і Штати отримали контроль над каналом. Проте панамська сторона із середини XX століття вимагала переглянути угоду, і у 1977 році тодішні президенти США і Панами Джиммі Картер і Омар Торріхос підписали договір, що передбачав передачу каналу під повний контроль Панами.

1 січня 2000 року Панамський канал офіційно перейшов під повний суверенітет Панами. Наразі його контролює Панамська адміністрація каналу.