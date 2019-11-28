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    Жизнь

    Сын Меган Маркл получил первый рождественский подарок

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    Звездный малыш получит свой первый подарок в жизни - Сын Меган Маркл получил первый рождественский подарок
    Звездный малыш получит свой первый подарок в жизни

    Такие же презенты в свое время вручали детям Кейт Миддлтон и принца Уильяма

    В жизни шестимесячного сына герцога и герцогини Сассекской Арчи наступает первое Рождество. Несмотря на то, что до праздника еще целый месяц, о том, что маленький член британской королевской семьи уже в скором времени получит свой первый подарок в жизни. Его для Арчи подготовила компания Harrow & Green.

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    Сын Меган Маркл получил первый рождественский подарок
    Сын Меган Маркл получил первый рождественский подарок
    Сын Меган Маркл получил первый рождественский подарок
    Сын Меган Маркл получил первый рождественский подарок
    Сын Меган Маркл получил первый рождественский подарок
    Сын Меган Маркл получил первый рождественский подарок
    Сын Меган Маркл получил первый рождественский подарок

    Малыш получит именной мешочек, в который родители смогут положить подарки – игрушки или сладости. В минувшем году такой же мешочек получил сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон — Луи. А три года назад герцогиня Кембриджская покупала аналогичные мешочки для своих старших детей принца Джорджа и принцессы Шарлотты.

     

    Кейт Миддлтон Меган Маркл родители
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