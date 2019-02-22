11-летняя дочь Сальмы Хайек пришла с мамой на показ мод в кроссовках за $1,5 тысячи



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Сальма Хайек

Актриса вместе с мужем и наследницей посетила фэшн-шоу в Милане

В минувшую среду, 20 января голливулская актриса Сальма Хайек появилась на красной дорожке показа новой коллекции Gucci вместе с мужем Франсуа-Анри Пино - главным исполнительным директором холдинга Kering (владелец бренда Gucci) и своей 11-летней дочерью Валентиной.

Для появления перед камерами наследница актрисы выбрала розово-красный свитер оверсайз Gucci и кроссовки стоимостью 1590 долларов Gucci Flashtrek, декорированные зелеными камнями, пишет People

Как известно, голливудская красотка часто радует поклонников новыми фото в ярких нарядах. 52-летняя Сальма Хайек стремится казаться моложе и в свои годы она выглядит так же привлекательно, как 20 лет назад. Безусловно, у знаменитости есть свои секреты красоты, однако Grazia уверена, что ее успех обусловлен любовью к натуральности.

Так, Хайек никогда не ложилась под нож пластического хирурга. Она не боится морщин и не закрашивает седые волосы. «Горжусь сединой», — написала на днях Сальма.

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