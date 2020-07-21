Как Эмбер Херд изменяла Джонни Деппу. Появились новые доказательства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Херд

Актеры поженились в феврале 2015 года

Появились новые доказательства измены актрисы Эмбер Херд бывшему мужу Джонни Деппу. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что показания в суде дал консьерж пентхауса актера в Лос-Анджелесе Алехандро Ромеро. Он заявил, что генеральный директор SpaceX Илон Маск приезжал к Херд в особняк ее супруга по ночам несколько раз в неделю. По словам Ромеро, они встречались часто, и вскоре Херд дала миллиардеру ключ от пентхауса Деппа, а также пульт для гаража.

Ранее в июле адвокаты Джонни Деппа уличили Эмбер Херд в интрижках, заявив, что у нее были две внебрачные связи с генеральным директором SpaceX Илоном Маском и Джеймсом Франко, когда она все еще состояла в отношениях со звездой «Пиратов Карибского моря». Херд ответила, что она страдала из-за «предполагаемой паранойи Деппа и ошибочного убеждения», что она была неверна в браке.

Депп и Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью The Sun, где она называет себя жертвой домашнего насилия. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.