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    Жизнь

    Как Эмбер Херд изменяла Джонни Деппу. Появились новые доказательства

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    Голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Херд - Как Эмбер Херд изменяла Джонни Деппу. Появились новые доказательства
    Голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Херд

    Актеры поженились в феврале 2015 года

    Появились новые доказательства измены актрисы Эмбер Херд бывшему мужу Джонни Деппу. Об этом сообщает Deadline.

    Отмечается, что показания в суде дал консьерж пентхауса актера в Лос-Анджелесе Алехандро Ромеро. Он заявил, что генеральный директор SpaceX Илон Маск приезжал к Херд в особняк ее супруга по ночам несколько раз в неделю. По словам Ромеро, они встречались часто, и вскоре Херд дала миллиардеру ключ от пентхауса Деппа, а также пульт для гаража.

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    Как Эмбер Херд изменяла Джонни Деппу. Появились новые доказательства
    Как Эмбер Херд изменяла Джонни Деппу. Появились новые доказательства
    Как Эмбер Херд изменяла Джонни Деппу. Появились новые доказательства
    Как Эмбер Херд изменяла Джонни Деппу. Появились новые доказательства
    Как Эмбер Херд изменяла Джонни Деппу. Появились новые доказательства
    Как Эмбер Херд изменяла Джонни Деппу. Появились новые доказательства
    Как Эмбер Херд изменяла Джонни Деппу. Появились новые доказательства
    Как Эмбер Херд изменяла Джонни Деппу. Появились новые доказательства
    Как Эмбер Херд изменяла Джонни Деппу. Появились новые доказательства
    Как Эмбер Херд изменяла Джонни Деппу. Появились новые доказательства
    Как Эмбер Херд изменяла Джонни Деппу. Появились новые доказательства
    Как Эмбер Херд изменяла Джонни Деппу. Появились новые доказательства
    Как Эмбер Херд изменяла Джонни Деппу. Появились новые доказательства
    Как Эмбер Херд изменяла Джонни Деппу. Появились новые доказательства
    Как Эмбер Херд изменяла Джонни Деппу. Появились новые доказательства
    Как Эмбер Херд изменяла Джонни Деппу. Появились новые доказательства

    Ранее в июле адвокаты Джонни Деппа уличили Эмбер Херд в интрижках, заявив, что у нее были две внебрачные связи с генеральным директором SpaceX Илоном Маском и Джеймсом Франко, когда она все еще состояла в отношениях со звездой «Пиратов Карибского моря». Херд ответила, что она страдала из-за «предполагаемой паранойи Деппа и ошибочного убеждения», что она была неверна в браке.

    Депп и Херд поженились в феврале 2015 года. В мае 2016-го актриса подала на развод, после чего объявила, что муж избивал ее. Позднее Депп подал иск против Херд и потребовал 50 миллионов долларов за статью The Sun, где она называет себя жертвой домашнего насилия. В феврале 2020 года в сеть слили разговор звезд, в ходе которого актриса призналась в избиении бывшего мужа.

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