31 января произойдет затмение кровавого суперлуния

Стало известно, в котором часу украинцы смогут наблюдать уникальное явление

В среду, 31 января, произойдет голубое кровавое суперлуние. Как отмечают астрономы, явление такого масштаба случается раз в 152 года. Его уникальность заключается в том, что произойдет одновременно лунное затмение, суперлуние и «голубая Луна». Лучше всего оно будет наблюдаться в Украине в 15:30. В последний раз три таких явления в один



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Голубое кровавое суперлуние

Стало известно, в котором часу украинцы смогут наблюдать уникальное явление

В среду, 31 января, произойдет голубое кровавое суперлуние. Как отмечают астрономы, явление такого масштаба случается раз в 152 года. Его уникальность заключается в том, что произойдет одновременно лунное затмение, суперлуние и «голубая Луна». Лучше всего оно будет наблюдаться в Украине в 15:30.

В последний раз три таких явления в один день происходили в западном полушарии 31 марта 1866 года. А в восточном полушарии это можно было наблюдать в последний раз 30 декабря 1982 года.

Полнолуние смогут увидеть только жители центральной и западной части Северной Америки. А от начала до конца явление увидят только жители Гавайев, восточная часть Аляски и северо-запад Канады. Хорошо затмение будет видно в Австралии, Новой Зеландии, Восточной и Центральной Азии.

Начало явления будет происходить в ночь на 31 января в 2:51 и завершится в 8:08 на восточном побережье США по местному времени. Пик затмения приходится на 4:52 и продолжается до 6:08 по местному времени.

В Украине пик голубого кровавого суперлуния смогут частично увидеть лишь жители западной Украины в 15:30 по киевскому времени, и длиться оно будет в течение 77 минут.

Как известно, Луна «меняет цвет» на красно-бурый из-за искривления света земной атмосферой. Суперлуние – это момент наибольшего сближения Луны и Земли. Во время полного лунного затмения Луна находится в тени Земли.

«Голубой Луной» называют второе полнолуние, которое приходится на один календарный месяц. Уникальность явления заключается в том, что затмение будет сопровождаться фазой второй полной Луны января, которая будет иметь голубой цвет своей оси. Подобное явление жители Земли могли наблюдать в ночь на 4 декабря 2017 года, – в это время Луна достигла наибольших видимых размеров за 2017 год.

Джерело: 24 канал