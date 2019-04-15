40-летний мужчина подал в суд на родителей, которые выбросили его коллекцию фильмов для взрослых



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Фото: unsplash / @charlesdeluvio

Коллекция стоила $29 тысяч - в качестве компенсации за ее утрату мужчина хочет получить $87 тысяч

40-летний американец обратился в федеральный суд Мичигана с просьбой призвать к ответственности своих родителей, пишет The Guardian.

В 2016 году во время бракоразводного процесса мужчина на какое-то время переехал к родителям, а десять месяцев назад съехал от них в новый дом в Индиане. Он организовал доставку всех своих вещей от родителей к себе, но когда посылки прибыли, он недосчитался 12 коробок - в них была его коллекция порнокассет и журналов стоимостью $29 тысяч.

От отца мужчина получил письмо с текстом: «Я сделал тебе огромное одолжение, избавив от этого хлама».

Потерпевший сразу же обратился в полицию, но прокурор округа Оттава отказался выдвигать обвинения.

Сейчас мужчина требует от родителей компенсацию в размере $87 тысяч, что втрое больше стоимости утраченной коллекции.

Джерело: Esquire