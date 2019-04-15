  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    40-летний мужчина подал в суд на родителей, которые выбросили его коллекцию фильмов для взрослых

    • Розсилка
    Фото: unsplash / @charlesdeluvio - 40-летний мужчина подал в суд на родителей, которые выбросили его коллекцию фильмов для взрослых
    Фото: unsplash / @charlesdeluvio

    Коллекция стоила $29 тысяч - в качестве компенсации за ее утрату мужчина хочет получить $87 тысяч

    40-летний американец обратился в федеральный суд Мичигана с просьбой призвать к ответственности своих родителей, пишет The Guardian.

    В 2016 году во время бракоразводного процесса мужчина на какое-то время переехал к родителям, а десять месяцев назад съехал от них в новый дом в Индиане. Он организовал доставку всех своих вещей от родителей к себе, но когда посылки прибыли, он недосчитался 12 коробок - в них была его коллекция порнокассет и журналов стоимостью $29 тысяч.

    От отца мужчина получил письмо с текстом: «Я сделал тебе огромное одолжение, избавив от этого хлама».

    Потерпевший сразу же обратился в полицию, но прокурор округа Оттава отказался выдвигать обвинения.

    Сейчас мужчина требует от родителей компенсацию в размере $87 тысяч, что втрое больше стоимости утраченной коллекции.

    Джерело: Esquire

    кино семья дом
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ