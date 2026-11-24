86-річна Параска Гаврилюк із Рівненщини розповіла, як їй із чоловіком вдалося пронести кохання крізь майже сім десятиліть. Подружжя разом 65 років у шлюбі, а познайомилося ще в юності. Навіть тепер, попри суперечки та побутові клопоти, вони не втрачають ніжності одне до одного. Історію родини розповіло «Суспільне Рівне», пише «Главком».

Парасці Гаврилюк 86 років, її чоловікові Петру – 90. Вони живуть у селі Великі Телковичі Володимирецької громади та є найстаршим подружжям у населеному пункті.

Познайомилися майбутні чоловік і дружина ще у старшій школі. Коли Петро пішов до армії, вони продовжували спілкуватися листами й чекали одне на одного.

«До армії ми трішки зналися, писали листи один одному, коли він у армію ще пішов. Один одного чекали, писали. У сусідів робили весілля, а тоді будувалися», – згадала Параска.

Параска та Петро Гаврилюки з Рівненщини фото: Суспільне

Після весілля родина почала облаштовувати власне господарство. Першу дитину подружжя дочекалося лише через вісім років. Загалом у них народилося четверо дітей, однак нині живі двоє.

Попри поважний вік, Гаврилюки не полишають домашніх справ. Вони доглядають за господарством, годують курей, мають свиню, працюють на городі та в саду. Дерева біля будинку Петро посадив власноруч понад пів століття тому.

«Щось підремонтувати, садка десь обрізати, обкопати. Отаке от! Ми не цураємось й зараз ніякої роботи. Якщо треба – зробим», – розповів чоловік.

Параска зізнається, що вважає свій шлюб щасливим і не шкодує про прожите життя. Секретом їхніх стосунків вона називає особливе ставлення одне до одного, яке не зникло навіть через десятиліття.

«Окрім його, мені нікого кращого не було б. Така любов була, справді! І тепер, хоч ми посперечаємось, ми разом бачимо один одного, ніби в молодості», – поділилася жінка.

Подружжя й нині не соромиться проявляти почуття. Коли журналісти попросили Петра та Параску поцілуватися на камеру, вони охоче погодилися.

Варто нагадати, що 109-річні американки Велма Лонг і Дороті Боггесс познайомилися під час Другої світової війни, їхня дружба триває вже 80 років. Жінки розповіли історії своїх життєвих шляхів та розкрили секрет свого довголіття.