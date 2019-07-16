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    Жизнь

    52-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа

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    <p>Ольга Сумская</p> <p>instagram / olgasumska</p> - 52-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа

    Ольга Сумская

    instagram / olgasumska

    Кинозвезда восхитила поклонников красотой без фильтров

    Известная украинская актриса Ольга Сумская в соцсети показала свое лицо без макияжа. 52-летняя звезда сфотографировалась в двух ожерельях, чтобы поклонники помогли ей выбрать то, что подходит больше.

    Как известно, Ольга неизменно вызывает в сети дебаты: в каком возрасте женщине уже «неприлично» носить длинные волосы и дерзкие декольте, от которых не отказывается актриса.

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    52-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа
    52-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа
    52-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа
    52-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа
    52-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа
    52-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа
    52-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа
    52-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа
    52-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа
    52-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа
    52-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа

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