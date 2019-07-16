52-летняя Ольга Сумская показала, как выглядит без макияжа



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Ольга Сумская instagram / olgasumska

Кинозвезда восхитила поклонников красотой без фильтров

Известная украинская актриса Ольга Сумская в соцсети показала свое лицо без макияжа. 52-летняя звезда сфотографировалась в двух ожерельях, чтобы поклонники помогли ей выбрать то, что подходит больше.

Как известно, Ольга неизменно вызывает в сети дебаты: в каком возрасте женщине уже «неприлично» носить длинные волосы и дерзкие декольте, от которых не отказывается актриса.

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