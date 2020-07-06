  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Кайли Дженнер без лифчика в пустыне поразила фанатов яркой фотосессией (фото)

    • Розсилка
    <p>22-летняя богачка Кайли Дженнер привела поклонников в восторг необычными кадрами</p> <div></div> - Кайли Дженнер без лифчика в пустыне поразила фанатов яркой фотосессией (фото)

    22-летняя богачка Кайли Дженнер привела поклонников в восторг необычными кадрами

    instagram.com/kyliejenner/

    Инстадива в эффектном наряде позировала у подножия скалистых гор

    22-летняя миллиардерша Кайли Дженнер посетила живописный каньон в штате Юта. На фоне невероятного пейзажа, похожего на поверхность Марса, звезда позировала для эффектных кадров.

    Кайли предстала в экстравагантном образе. Она облачилась в золотистое обтягивающее платье с глубокими разрезами, которые подчеркнули ее загорелые ноги. Самая молодая миллиардерша в мире сделала акцент на пышной груди – она не стала надевать под платье бюстгальтер. Образ дополнили эффектная коса длиной ниже пояса и ярко-желтый педикюр.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Кайли Дженнер без лифчика в пустыне поразила фанатов яркой фотосессией (фото)
    Кайли Дженнер без лифчика в пустыне поразила фанатов яркой фотосессией (фото)
    Кайли Дженнер без лифчика в пустыне поразила фанатов яркой фотосессией (фото)
    Кайли Дженнер без лифчика в пустыне поразила фанатов яркой фотосессией (фото)
    Кайли Дженнер без лифчика в пустыне поразила фанатов яркой фотосессией (фото)
    Кайли Дженнер без лифчика в пустыне поразила фанатов яркой фотосессией (фото)
    instagram.com/kyliejenner/

    Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» позировала возле каменного изваяния, у которого был установлена белая кушетка. Присев на нее, Кайли приняла сексуальную позу и слегка откинулась назад.

    На публикацию отреагировала ее старшая сестра Ким Кардашьян. «Ты такая красивая», -  заверила она.

    Поклонники Дженнер пришли в восторг от креативных кадров. Многие отметили, что съемка получилась фантастичной. «Невероятно красивая!», «Она на Луне», «Нравится и модель, и пейзаж», «Я ошибаюсь, или такая же кушетка на снимках у Хейли Бибер? Очень красиво», «Какая горячая модель», «Великолепная девушка, а еще - виды вокруг нее», - написали фолловеры.

     Читайте также: Фото самых неудачных стрижек в 2020 году

     

    знаменитости самые сексуальные Кардашьян шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ