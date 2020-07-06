Кайли Дженнер без лифчика в пустыне поразила фанатов яркой фотосессией (фото)



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22-летняя богачка Кайли Дженнер привела поклонников в восторг необычными кадрами instagram.com/kyliejenner/

Инстадива в эффектном наряде позировала у подножия скалистых гор

22-летняя миллиардерша Кайли Дженнер посетила живописный каньон в штате Юта. На фоне невероятного пейзажа, похожего на поверхность Марса, звезда позировала для эффектных кадров.

Кайли предстала в экстравагантном образе. Она облачилась в золотистое обтягивающее платье с глубокими разрезами, которые подчеркнули ее загорелые ноги. Самая молодая миллиардерша в мире сделала акцент на пышной груди – она не стала надевать под платье бюстгальтер. Образ дополнили эффектная коса длиной ниже пояса и ярко-желтый педикюр.

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» позировала возле каменного изваяния, у которого был установлена белая кушетка. Присев на нее, Кайли приняла сексуальную позу и слегка откинулась назад.

На публикацию отреагировала ее старшая сестра Ким Кардашьян. «Ты такая красивая», - заверила она.

Поклонники Дженнер пришли в восторг от креативных кадров. Многие отметили, что съемка получилась фантастичной. «Невероятно красивая!», «Она на Луне», «Нравится и модель, и пейзаж», «Я ошибаюсь, или такая же кушетка на снимках у Хейли Бибер? Очень красиво», «Какая горячая модель», «Великолепная девушка, а еще - виды вокруг нее», - написали фолловеры.

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