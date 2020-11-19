Соблазнительная Джамала в коротком топе похвасталась пышным декольте (фото)

Звезда предложила поклонникам сыграть в игру

Популярная певица Джамала порадовала своих фанов пикантными снимками. В своем Инстаграме звезда опубликовала фото, на которых позирует в белом костюме и черном легком топе, благодаря которому демонстрирует свое пышное декольте.

Под фото звезда предложила поклонникам сыграть в игру и найти 6 отличий на фото.

Фанаты певицы оценили ее образ и активно начали искать различия.

Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

«Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.