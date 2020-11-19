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    Шоу-биз

    Соблазнительная Джамала в коротком топе похвасталась пышным декольте (фото)

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    Певица Джамала - Соблазнительная Джамала в коротком топе похвасталась пышным декольте (фото)
    Певица Джамала
    instagram.com/jamalajaaa/

    Звезда предложила поклонникам сыграть в игру

    Популярная певица Джамала порадовала своих фанов пикантными снимками. В своем Инстаграме звезда опубликовала фото, на которых позирует в белом костюме и черном легком топе, благодаря которому демонстрирует свое пышное декольте.

    Под фото звезда предложила поклонникам сыграть в игру и найти 6 отличий на фото.

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    Соблазнительная Джамала в коротком топе похвасталась пышным декольте (фото)
    Соблазнительная Джамала в коротком топе похвасталась пышным декольте (фото)
    instagram.com/jamalajaaa/

    Фанаты певицы оценили ее образ и активно начали искать различия.

    Ранее «Скотч» показывал фото 58-летней полисвумен, которая бросила работу и ушла в порноиндустрию.

    «Я очень хорошо справлялась со своей работой в полиции. Моей главной целью было помогать людям, и у меня было много обязанностей. Но спустя 17 лет я ушла, потому что это больше не приносило удовлетворения; я не была счастлива и нуждалась в переменах», - объяснила свой выбор женщина.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес Джамала новости
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