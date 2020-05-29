88-летняя британка стала звездой TikTok благодаря своим танцам (видео)



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Женщина приняла участие в самых популярных танцевальных челленджах TikTok

88-летняя британка Рут Радд из города Киддерминстер стала звездой TikTok. Ее ролик, где она танцует под популярную в соцсети композицию Laxed, набрал более 30 миллионов просмотров.

В своих видео Рут Радд повторяет движения танцевальных челленджей. В этом ей помогают внучки.

«Я просто в восторге. Пожилая дама, 88 лет, немного недееспособная. И тут вдруг - известность! Я не сделала ничего выдающегося, никаких потрясающих танцев. Я всего лишь пожилая дама, дурачащаяся сама над собой», - рассказала Радд в интервью ВВС

Женщина также отметила, что начала снимать ролики во время карантина и это помогло ей поддерживать настроение в изоляции.

«Это сделало меня счастливой, ведь я находилась за этими дверями восемь недель, это дало мне такой импульс», - поделилась новая интернет-звезда.