Рассказывает детям о новой маме. Остапчук заставил экс-жену пройти психологическую экспертизу



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Владимир Остапчук с женой и детьми

Елена Войченко сообщила новые подробности развода с телеведущим

Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука Елена Войченко рассказала, что в их бракоразводном процессе появились новые подробности. Так, женщина прокомментировала ситуацию, по запросу Владимира в попечительскую службу на ее психологическую экспертизу. Бывшая жена ведущего заявила, что не может отказаться от прохождения экспертизы.

«Возможности отказаться нет, поскольку это официальный запрос, и я должна это сделать. Конечно, я готова ее пройти, Владимир это свое желание озвучил еще в начале карантина», ­- заявила Елена в программе «Утро с Украиной».

Также Елена рассказала, что Владимир детям говорит о том, что у них будет новая мама, лучше ее.

Достаточно давно он говорит, что в Эмилии появится новая мама, с Эваном он эти моменты не обсуждает. Говорит, что новая мама будет лучше. Конечно, я протестую против такого мнения. Видимо, Владимир хочет доказать это с помощью экспертизы

Напомним, что Владимир Остапчук развелся с женой Еленой Войченко после 14-летних отношений. Пара воспитывала двоих детей, 6-летнюю дочь Эмилию и двухлетнего сына Эвана-Александра.