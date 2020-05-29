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    Жизнь

    Рассказывает детям о новой маме. Остапчук заставил экс-жену пройти психологическую экспертизу

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    Владимир Остапчук с женой и детьми - Рассказывает детям о новой маме. Остапчук заставил экс-жену пройти психологическую экспертизу
    Владимир Остапчук с женой и детьми

    Елена Войченко сообщила новые подробности развода с телеведущим

    Бывшая жена шоумена Владимира Остапчука Елена Войченко рассказала, что в их бракоразводном процессе появились новые подробности. Так, женщина прокомментировала ситуацию, по запросу Владимира в попечительскую службу на ее психологическую экспертизу. Бывшая жена ведущего заявила, что не может отказаться от прохождения экспертизы.

    «Возможности отказаться нет, поскольку это официальный запрос, и я должна это сделать. Конечно, я готова ее пройти, Владимир это свое желание озвучил еще в начале карантина», ­- заявила Елена в программе «Утро с Украиной».

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    Рассказывает детям о новой маме. Остапчук заставил экс-жену пройти психологическую экспертизу
    Рассказывает детям о новой маме. Остапчук заставил экс-жену пройти психологическую экспертизу
    Рассказывает детям о новой маме. Остапчук заставил экс-жену пройти психологическую экспертизу
    Рассказывает детям о новой маме. Остапчук заставил экс-жену пройти психологическую экспертизу
    Рассказывает детям о новой маме. Остапчук заставил экс-жену пройти психологическую экспертизу
    Рассказывает детям о новой маме. Остапчук заставил экс-жену пройти психологическую экспертизу
    Рассказывает детям о новой маме. Остапчук заставил экс-жену пройти психологическую экспертизу
    Рассказывает детям о новой маме. Остапчук заставил экс-жену пройти психологическую экспертизу
    Рассказывает детям о новой маме. Остапчук заставил экс-жену пройти психологическую экспертизу
    Рассказывает детям о новой маме. Остапчук заставил экс-жену пройти психологическую экспертизу
    Рассказывает детям о новой маме. Остапчук заставил экс-жену пройти психологическую экспертизу

    Также Елена рассказала, что Владимир детям говорит о том, что у них будет новая мама, лучше ее.

    Достаточно давно он говорит, что в Эмилии появится новая мама, с Эваном он эти моменты не обсуждает. Говорит, что новая мама будет лучше. Конечно, я протестую против такого мнения. Видимо, Владимир хочет доказать это с помощью экспертизы

    Напомним, что Владимир Остапчук развелся с женой Еленой Войченко после 14-летних отношений. Пара воспитывала двоих детей, 6-летнюю дочь Эмилию и двухлетнего сына Эвана-Александра.

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