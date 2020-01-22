В Италии начали сдавать дом Джульетты



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Сервис предлагает влюбленным парам побороться за возможность провести в романтичных апартаментах день Святого Валентина

Победители станут первой парой, которая заснет на кровати Джульетты из экранизации «Ромео и Джульетты» Франко Дзеффирелли

Популярный сервис аренды жилья предлагает пользователям стать первыми постояльцами знаменитого дома Джульетты в Вероне. Однако за эту возможность придется побороться в конкурсе романтических историй, сообщается на сайте компании. Дом Джульетты примет победителей 14 февраля, в день Святого Валентина.

«Балкон этого средневекового здания - знаменитый символ любовных признаний. Здесь пара проведет одну ночь. Влюбленные попробуют ужин от шеф-повара ресторана с двумя звездами «Мишлена» и прочтут письма, адресованные Джульетте», - рассказывают организаторы акции.

Победители станут первой парой, которая заснет на кровати Джульетты из экранизации «Ромео и Джульетты» Франко Дзеффирелли.

«Место действия шекспировской пьесы о бессмертной любви — Верона. Автор не указал названий улиц, но считается, что главная героиня жила в доме Джульетты, который находится в центре города», — добавили в Airbnb.