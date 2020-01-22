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    Жизнь

    В Италии начали сдавать дом Джульетты

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    <p>Сервис предлагает влюбленным парам побороться за возможность провести в романтичных апартаментах день Святого Валентина</p> <div></div> - В Италии начали сдавать дом Джульетты

    Сервис предлагает влюбленным парам побороться за возможность провести в романтичных апартаментах день Святого Валентина

    Победители станут первой парой, которая заснет на кровати Джульетты из экранизации «Ромео и Джульетты» Франко Дзеффирелли

    Популярный сервис аренды жилья предлагает пользователям стать первыми постояльцами знаменитого дома Джульетты в Вероне. Однако за эту возможность придется побороться в конкурсе романтических историй, сообщается на сайте компании. Дом Джульетты примет победителей 14 февраля, в день Святого Валентина.

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    В Италии начали сдавать дом Джульетты
    В Италии начали сдавать дом Джульетты
    В Италии начали сдавать дом Джульетты

    «Балкон этого средневекового здания - знаменитый символ любовных признаний. Здесь пара проведет одну ночь. Влюбленные попробуют ужин от шеф-повара ресторана с двумя звездами «Мишлена» и прочтут письма, адресованные Джульетте», - рассказывают организаторы акции.

    Победители станут первой парой, которая заснет на кровати Джульетты из экранизации «Ромео и Джульетты» Франко Дзеффирелли.

    «Место действия шекспировской пьесы о бессмертной любви — Верона. Автор не указал названий улиц, но считается, что главная героиня жила в доме Джульетты, который находится в центре города», — добавили в Airbnb.

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