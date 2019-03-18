Александр Панайотов рассказал о последних днях Юлии Началовой: Все были уверены, что будет другой исход



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Александр Панайотов и Юлия Началова Legion-Media

По словам артиста, никто не ожидал такого трагического развития событий

Смерть 38-летней Юлии Началовой уже породила массу мистических теорий. Александр Панайотов говорил с исполнительницей перед тем, как она впала в кому.

Кроме этого, артист рассказал о забытом звездой талисмане и о трагических совпадениях, произошедших в день ее кончины.

Смерть Юлии Началовой 16 марта стала невосполнимой утратой для поклонников и близких певицы. Александр Панайотов был другом звезды и до сих пор не верит, что 38-летняя артистка могла скончаться. Он рассказал прессе, что звонил Юлии утром в понедельник перед отъездом исполнительницы в больницу. Другого разговора у них больше не случилось.

Панайотов считает, что смерть Началовой связана с необъяснимыми явлениями и чередой странных совпадений. Юлия участвовала в шоу «Один в один», как и солист группы «А-Студио» Батырхан Шукенов.

Шукенов умер 28 апреля 2015 года накануне съемок финала конкурса. Началова тоже участвовала в том сезоне, но не попала в завершающий выпуск шоу талантов, который недавно вышел на экраны. К слову, в день смерти Юлии ее подопечный из «Один в один» Павел Крюков стал победителем проекта.

«Перед финалом умирает Батыр, а сейчас перед финалом умирает Юлия. Какой-то злой рок с этим шоу», — сокрушается певец Александр Панайотов.

Но это не единственное совпадение: в 2003-м певица снималась в реалити-шоу «Последний герой». Из участников четвертого сезона проекта рано умерли Жанна Фриске и Децл. Рэпер внезапно скончался в феврале. Знаменитый актер Сергей Бодров в 2001 году был ведущим первого сезона экстремальной телеигры, а несколько месяцев спустя он погиб на съемках фильма в Кармадонском ущелье на Северном Кавказе.

Все эти феномены удивляют поклонников и друзей Началовой. Еще одна деталь связана с любимой игрушкой певицы. Маленький тигренок служил ей талисманом, с которым артистка не расставалась на важных конкурсах с четырех лет. Перед выездом в больницу для обследования ноги Юлия будто почувствовала неладное и попросила срочно дать ей плюшевого зверька.

«В любой сложной жизненной ситуации этот тигренок был с ней всегда. Дома она хранила его на полочке, или он сидел на столе. И тут попросила его, хотя ничто не предвещало такого развития событий. Она просто ехала заняться травмой ноги, небольшой, как ей казалось», — поделились близкие певицы.

Когда Юлию перевозили в другую клинику из-за осложнений, об игрушке забыли. Родители певицы забрали тигренка и заботливо положили под бок артистки уже в реанимации. Она не видела этого. Талисман был рядом, пока пациентка находилась в коме, а врачи боролись за ее жизнь, но впервые за 34 года оберег не смог помочь хозяйке.

«Мы не ожидали такого — не только я, мне кажется, никто не ожидал. Надеялись до последнего на чудо. Зная, что она боец, солдат, столько перенесла в жизни, все были уверены, что будет все-таки другой исход. Все началось еще восьмого марта — какая-то совсем уж злая гримаса судьбы, а такой день, в праздник», — негодует Александр Панайотов.

Певец дружил с Юлией Началовой 15 лет. Они делились самым сокровенным, а семья артистки воспринимала его как брата Юлии. Дочь Началовой Вера звала его просто Сашей. Еще один парадокс Александр видит в том, что всегда оптимистичная звезда подверглась таким страданиям. «Очень грустно все. Я не могу прийти в себя. Не верю в то, что произошла такая… Даже не знаю, как сказать. Мне кажется, что даже слово «трагедия» в данном случае не передает всего ужаса произошедшего», — заключил он.

Джерело: starhit.ru