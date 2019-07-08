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    Жизнь

    Amazon будет транслировать украинский мультсериал в Латинской Америке

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    <span>&laquo;Казаки. Вокруг света&raquo; /&nbsp;Art Nation Studio</span> - Amazon будет транслировать украинский мультсериал в Латинской Америке
    «Казаки. Вокруг света» / Art Nation Studio

    В 2015 году студия анимации Baraban запустила в производство новые серии легендарно мультсериала

    Видеосервис Amazon Prime приобрел права на трансляцию украинского мультсериала «Казаки». Увидеть его смогут подписчики сервиса в Латинской Америке.

    С июля 2019 сервис имеет права на запуск трансляции сезонов «Казаки. Футбол» (2016) и «Казаки. Вокруг света» (2018). Их будут транслироваться на экранах в Аргентине, Бразилии, Чили, Колумбии, Мексике, Перу и других странах.

    Напомним, первые серии мультсериала создавали Владимир Дахно и Эдуард Кирыч на киностудии «Киевнаучфильм», затем - «Укранимафильм». Пилотная серия «Как казаки кулеш варили» вышла в 1967 году.

    В 2015 году студия анимации Baraban запустила в производство «Казаки. Футбол ». Премьера новых «Казаков» состоялась в мае 2016 года.

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