Американская гильдия сценаристов объявила победителей



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В США вручили премию Writers Guild Awards 2019

В категории «Телевидение» первым среди новых шоу был признан сериал «Барри»

Гильдия сценаристов США (Writers Guild Awards) определила победителей. Премия ежегодно вручается за лучшие сценарии фильмов и сериалов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В категории «Кино» премию за лучший оригинальный сценарий получил автор драмы «Восьмой класс» Бо Бернема.

Создатели фильма «Сможете ли вы меня простить?» были удостоены награды за лучший адаптированный сценарий.

В номинации «Лучший сценарий к документальному фильму» победителем стала картина «Ванны над Бродвеем».

В номинации «лучший сценарий мультфильма / мультсериала» победа досталась Стефани Гиллис (Bart's Not Dead, эпизод из «Симпсонов»).

В категории «Телевидение» первым среди новых шоу был признан сериал «Барри».

За лучший сценарий в теледраме награды получили авторы проекта «Американцы».

В номинации «Лучший сценарий в комедийном сериале» победу одержала группа писателей, работающих над шоу «Удивительная миссис Мейзел».

Лучшим оригинальным сценарием сериала отметили «Касл-Рок», а адаптированным сценарием сериала стал «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче».



