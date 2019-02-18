Американская гильдия сценаристов объявила победителей
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В США вручили премию Writers Guild Awards 2019
В категории «Телевидение» первым среди новых шоу был признан сериал «Барри»
Гильдия сценаристов США (Writers Guild Awards) определила победителей. Премия ежегодно вручается за лучшие сценарии фильмов и сериалов. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
В категории «Кино» премию за лучший оригинальный сценарий получил автор драмы «Восьмой класс» Бо Бернема.
Создатели фильма «Сможете ли вы меня простить?» были удостоены награды за лучший адаптированный сценарий.
В номинации «Лучший сценарий к документальному фильму» победителем стала картина «Ванны над Бродвеем».
В номинации «лучший сценарий мультфильма / мультсериала» победа досталась Стефани Гиллис (Bart's Not Dead, эпизод из «Симпсонов»).
В категории «Телевидение» первым среди новых шоу был признан сериал «Барри».
За лучший сценарий в теледраме награды получили авторы проекта «Американцы».
В номинации «Лучший сценарий в комедийном сериале» победу одержала группа писателей, работающих над шоу «Удивительная миссис Мейзел».
Лучшим оригинальным сценарием сериала отметили «Касл-Рок», а адаптированным сценарием сериала стал «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче».