Амстердам отказался проводить Евровидение-2020



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В столице Нидерландов не нашли места для проведения конкурса

Власти столицы Нидерландов накануне выступили с неожиданным заявлением, которое очень сильно разочаровало и местных жителей, и поклонников Евровидения, и, надо полагать, организаторов ежегодного престижного музыкального конкурса.

Согласно специальному заявлению мэра города, Амстердам не примет у себя шоу. Причина проста – в городе не нашлось площадок для него, все они во время подготовки проведения шоу будут заняты, пишет NL Times. Изначально власти рассчитывали, что Евровидение-2020 примет крытая арена Ziggo Dome. Но у представителей мэрии не получилось перенести запланированные мероприятия. Так что теперь за право принять музыкальный конкурс будут бороться другие города этого европейского государства.