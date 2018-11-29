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    Как найти работу: Парень упомянул Кардашьян в резюме и нашел должность мечты

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    Ким Кардашьян - Как найти работу: Парень упомянул Кардашьян в резюме и нашел должность мечты
    Ким Кардашьян

    В 2017 году Крис написал выпускную работу про селебрити и ее видеоигру

    Американец Крис Самлин хотел впечатлить работодателей и указал в резюме, что однажды его пост ретвитнула Ким Кардашьян. И то подействовало. Парня стали приглашать на собеседования чаще. А в итоге он нашел должность мечты.

    Крис Самлин — медийщик, выпускник Бостонского университета и кроме этого автор двух книг, которому, как и многим, однажды нужно было устроиться куда-нибудь на работу. Парню очень хотелось работать по профессии — в сфере ТВ. Крис решил придать своему резюме лоска и написал, что однажды его пост ретвитнула сама Ким Кардашьян. И это чистая правда. В 2017 году Крис написал выпускную работу про селебрити и ее видеоигру Kim Kardashian: Hollywood. Звездная дива оценила выбор студента.

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    Парень решил, что упоминание о Ким привлечет внимание работодателя, поэтому и в раздел «Достижения» добавил фразу: «Был ретвитнут Ким Кардашьян за впечатляющую выпускную работу».  После обновления резюме дела у него пошли в гору. За неделю ему четыре раза позвонили, и трижды пригласили на собеседование.

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