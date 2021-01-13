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    Жизнь

    Стало известно, сколько заработают звезды «Секса в большом городе» за съемки в продолжении сериала

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    Стало известно, сколько заработают звезды «Секса в большом городе» за съемки в продолжении сериала

    Сиквел будет состоять из десяти серий

    Звезды сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис получат по миллиону долларов за каждый эпизод продолжения телешоу. Гонорары актрис раскрыл Variety со ссылкой на источники.

    Сиквел будет состоять из десяти серий, таким образом каждая актриса заработает на проекте по десять миллионов долларов. Паркер, Никсон и Дэвис также выступили исполнительными продюсерами телешоу.

    Продолжение получило название And Just Like That («А затем»). Оно будет посвящено отношениям героинь оригинального сериала Кэрри (Паркер), Шарлотты (Дэвис) и Миранды (Никсон). Актриса Ким Кэтролл, исполнившая роль Саманты, не будет принимать участие в съемках.

    Ранее «Скотч» сообщал, что давно немолодая певица Мадонна взяла в отпуск 26-летнего любовника.

    За три недели певица и ее спутник побывали в пяти странах, несмотря на строгие ограничения перелетов, связанные с пандемией коронавируса

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    Теги: знаменитости кино деньги шоу-бизнес
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