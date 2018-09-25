Аналитики подсчитали, сколько нужно работать украинцам, чтобы купить новый iPhone
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Аналитический отдел компании Picodi подсчитал, сколько дней необходимо работать жителям разных стран, чтобы иметь возможность приобрести новый iPhone Xs
В опубликованном рейтинге есть данные по 41 стране. Среди проанализированных стран есть Германия, Франция, Италия, США, а также ближневосточные и азиатские страны.
Статистика основана на официальных данных о среднестатистической заработной плате в каждой стране, а также на официальных ценах на смартфоны iPhone Xs с памятью 64 Гб.
По итогам исследования, больше всего повезло жителям Швейцарии. Чтобы купить новинку, им достаточно работать 5,1 дня. Практически столько же времени необходимо жителям Люксембурга (неполные 7 дней), а также Норвегии и Дании (чуть больше 7 дней).
В Арабских Эмиратах, чтобы накопить на новый айфон, необходимо трудиться 7,6 дня. Жителям США понадобится чуть больше — 8,4 дня. Украинцам в этом смысле приходится тяжелее: только спустя 136 полных рабочих дней мы можем приобрести тот самый iPhone Xs. Хуже только в Филиппинах: чтобы заработать на новый айфон, местным жителям понадобится более 156 дней.
Напомним, что по предварительным данным стоимость iPhone XS составит $ 999 за 64 гигабайта памяти, а iPhone XS Max — $ 1099.
Джерело: Buro 24/7