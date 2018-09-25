Аналитики подсчитали, сколько нужно работать украинцам, чтобы купить новый iPhone



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аналитический отдел компании Picodi подсчитал, сколько дней необходимо работать жителям разных стран, чтобы иметь возможность приобрести новый iPhone Xs

В опубликованном рейтинге есть данные по 41 стране. Среди проанализированных стран есть Германия, Франция, Италия, США, а также ближневосточные и азиатские страны.

Статистика основана на официальных данных о среднестатистической заработной плате в каждой стране, а также на официальных ценах на смартфоны iPhone Xs с памятью 64 Гб.

По итогам исследования, больше всего повезло жителям Швейцарии. Чтобы купить новинку, им достаточно работать 5,1 дня. Практически столько же времени необходимо жителям Люксембурга (неполные 7 дней), а также Норвегии и Дании (чуть больше 7 дней).

В Арабских Эмиратах, чтобы накопить на новый айфон, необходимо трудиться 7,6 дня. Жителям США понадобится чуть больше — 8,4 дня. Украинцам в этом смысле приходится тяжелее: только спустя 136 полных рабочих дней мы можем приобрести тот самый iPhone Xs. Хуже только в Филиппинах: чтобы заработать на новый айфон, местным жителям понадобится более 156 дней.

Напомним, что по предварительным данным стоимость iPhone XS составит $ 999 за 64 гигабайта памяти, а iPhone XS Max — $ 1099.

Джерело: Buro 24/7