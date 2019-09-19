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    Жизнь

    Анастасию Заворотнюк вывели из комы

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    Анастасия Заворотнюк - Анастасию Заворотнюк вывели из комы
    Анастасия Заворотнюк

    Специалисты сразу составили новый план лечения, который дает шанс на выздоровление российской актрисе

    Звезда российского ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк стало лучше. Врачи московской клиники смогли значительно уменьшить отек мозга, вследствие чего артистку вывели из медикаментозной комы. Как сообщает пиар-директор Анастасии, сейчас актриса находится в палате терапевтического отделения.

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    Анастасию Заворотнюк вывели из комы
    Анастасию Заворотнюк вывели из комы
    Анастасию Заворотнюк вывели из комы
    Анастасию Заворотнюк вывели из комы
    Анастасию Заворотнюк вывели из комы
    Анастасию Заворотнюк вывели из комы
    Анастасию Заворотнюк вывели из комы
    Анастасию Заворотнюк вывели из комы
    Анастасию Заворотнюк вывели из комы
    Анастасию Заворотнюк вывели из комы
    Анастасию Заворотнюк вывели из комы
    Анастасию Заворотнюк вывели из комы
    Анастасию Заворотнюк вывели из комы
    Анастасию Заворотнюк вывели из комы
    Анастасию Заворотнюк вывели из комы
    Анастасию Заворотнюк вывели из комы
    Анастасию Заворотнюк вывели из комы
    Анастасию Заворотнюк вывели из комы
    Анастасию Заворотнюк вывели из комы

    В сознание Заворотнюк пришла еще вчера вечером, рядом с ней были родные. После этого специалисты сразу составили новый план лечения, который дает шанс на выздоровление Анастасии.

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