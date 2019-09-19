Анастасию Заворотнюк вывели из комы



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Анастасия Заворотнюк

Специалисты сразу составили новый план лечения, который дает шанс на выздоровление российской актрисе

Звезда российского ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк стало лучше. Врачи московской клиники смогли значительно уменьшить отек мозга, вследствие чего артистку вывели из медикаментозной комы. Как сообщает пиар-директор Анастасии, сейчас актриса находится в палате терапевтического отделения.

В сознание Заворотнюк пришла еще вчера вечером, рядом с ней были родные. После этого специалисты сразу составили новый план лечения, который дает шанс на выздоровление Анастасии.

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