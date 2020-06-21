Анджелина Джоли наконец-то объяснила, почему подала на развод с Питтом (фото)



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Голливдские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли

Голливудская дива призналась, что старалась во благо своих детей

Развод Анджелины Джоли и Брэда Питта для многих поклонников пары до сих пор является трагедией. А между тем, с момента объявления актрисой своего решения расстаться с мужем прошло четыре года.

Процесс растянулся на несколько лет, супруги не могли договориться о воспитании и опеке над детьми – у пары шестеро детей, трое из которых усыновленные. Но точка, наконец, была поставлена, и теперь Джоли, оглядываясь назад, считает – оно того стоило. И называет свое решение развестись с Питтом правильным.

«Я рассталась с мужем ради благополучия моей семьи. Это было правильное решение. Я и по сей день думаю только о благополучии детей», — сказала актриса журналу Vogue.

Звезда хотела оградить наследников от разрушительного поведения их отца. Дело в том, что Питт стал настоящим алкоголиком – голливудский красавец и кумир миллионов пил ежедневно. Именно это разрушило его семью с Джоли, как он ранее признавался сам.

Казалось, что бывшие супруги уже никогда не восстановят мало-мальски приятельские отношения, даже ради детей. Но все-таки потепление наступило – не так давно они всей семьей отметили день рождения дочери Шайло. Празднование прошло в доме Питта, и бывшие возлюбленные даже готовили совместный сюрприз имениннице.